Андрій Парубій входить до фракції «Європейська солідарність»

Народний депутат зі Львова Андрій Парубій, який входить до фракції «Європейська солідарність», подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, у 2022 році Андрій Парубій вказав 467 тис. грн зарплати у Верховній Раді, його дружина Уляна задекларувала 154 тис. грн зарплати в ЛНУ ім. Івана Франка та 360 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна. Також Уляна Парубій взяла 1,3 млн грн кредиту.

Уляна Парубій у 2022 році придбала кросовер Peugeot 3008 (2022 року випуску), а Андрій Парубій із 2021 року користується авто Hyundai Grand Santa Fe (2019 року випуску), яке належить Петру Боднару.

У власності дружини нардепа є квартира у Львові (21,6 м2), житловий будинок (32,6 м2) та земельна ділянка (0,11 га) у селі Урич. У Андрія Парубія є власна квартира у Львові (92,1 м2), також із 2021 року сім’я нардепа має право користуватись квартирою (158,3 м2) та паркомісцем (17,3 м2) у Львові, які належать Надії Федак.

У Андрія Парубія багата політична історія – 53-річний політик тричі був депутатом Львівської облради і є народним депутатом кількох скликань. Посада спікера ВР, яку він займав у VIII скликанні, є поки його найвищим політичним досягненням.

Раніше ще низка нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович, Андрій Лопушанський, Ярослав Дубневич, Мар’ян Заблоцький, Олег Синютка, Ярослав Рущишин, Юрій Камельчук, Михайло Цимбалюк, Микола Княжицький.