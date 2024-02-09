Микола Княжицький входить до фракції «Європейська солідарність»

Народний депутат зі Львова Микола Княжицький, який входить до фракції «Європейська солідарність», подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, Микола Княжицький у 2022 року отримав 488 тис. грн зарплати у Верховній Раді, ще 4,7 млн грн доходу від підприємницької діяльності вказала його дружина Лариса, також вона задекларувала 81 тис. грн зарплати від ТзОВ «Новини-ТВ».

У власності подружжя є п’ять авто: Renault Duster (2016 року випуску), Subaru XV (2014 року випуску), Suzuki Jimny (2018 року випуску), Volvo XC90 (2019 року випуску) та Chevrolet Bolt EV (2021 року випуску) – останнє авто Лариса Княжицька придбала у 2022 році.

Подружжя володіє також низкою об’єктів нерухомості. Микола Княжицький є власником двох квартир (67,3 м2 та 101,6 м2) та нежитлового приміщення (159,2 м2) у Києві, у 2021 року нардеп придбав квартиру у Львові (84,3 м2). Лариса Княжицька також є власницею квартири у Києві (53,6 м2), двох житлових будинків (52,9 м2, 98,4 м2) та ділянок (0,11 га, 0,25 га, 0,41 га, 0,2 га) на Прикарпатті, у 2021 році жінка придбала паркомісце у Львові (13,4 м2), а у 2022 році кілька нежитлових приміщень площею по кілька квадратних метрів. Княжицькі мають право користуватись будинком (255 м2) та ділянкою (0,2 га) у селі під Києвом.

Лариса Княжицька є співвласницею ТзОВ «Новини-ТВ» та ТзОВ «Астра фінанс», з нардепом є пов’язані компанії «Інтерпрофіт» та «Редакція газети Вечірня газета». Дружина нардепа також задекларувала низку ІТ обладнання.

Раніше ще низка нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович, Андрій Лопушанський, Ярослав Дубневич, Мар’ян Заблоцький, Олег Синютка, Ярослав Рущишин, Юрій Камельчук, Михайло Цимбалюк.