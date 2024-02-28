52-річний Андрій Кіт є депутатом двох скликань ВР

Народний депутат із Львівщини Андрій Кіт подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, Андрій Кіт у 2022 році заробив 472 тис. грн у Верховній Раді, ще 235 тис. грн зарплати від ТОВ «Буське сорто-насінницьке підприємство» задекларувала його дружина Марія.

У власності нардепа є мотоцикл Ява 350 (1974 року випуску), але він користується двома авто: Toyota Land Cruiser 200 (2015 року випуску) та Audi A6 (2022 року випуску), які належать агрофірмі його батька. У 2022 році Марія Кіт почала користуватись авто Mercedes-Benz GLE 400 (2021 року випуску), яке належить ТзОВ ім. Маркіяна Шашкевича.

Сім’я нардепа має право користуватись будинком (354 м2) та ділянкою у селі Ясенівці під Золочевом, які належать Надії Гурській. Марії Кіт належить нерухомість у селі Деревач біля Львова, зокрема два будинки (268,9 м2 та 204,9 м2) та три земельні ділянки, також вона має нерухомість у селі Підгірці (будинок площею 75,7 м2 та дві земельні ділянки). Нардеп Андрій Кіт має у власності земельну ділянку у Жирівці. Із 2022 року дочки нардепа мають право проживати у будинку в Словаччині.

Із дружиною нардепа пов’язані кілька компаній: ТОВ «Галич екофрукт», ТОВ «Любинецький млин», ТОВ «Львівські свинки», ТОВ «Сади Галичини», ТзОВ «Яросад». Щодо заощаджень подружжя, то Андрій Кіт вказав, що зберігає готівкою 2,2 млн грн, Марія Кіт зберігає кошти у банках – 39 тис. грн та 5,7 тис. євро.

52-річний Андрій Кіт є депутатом двох скликань ВР. До політичної кар'єри довгий час очолював різні аграрні підприємства. У 2010 році став депутатом Львівської облради від партії «Сильна Україна», у 2012 році безуспішно балотувався до ВР від «УДАРу», однак зайняв на окрузі №126 лише друге місце.

Раніше ще низка нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович, Андрій Лопушанський, Ярослав Дубневич, Мар’ян Заблоцький, Олег Синютка, Ярослав Рущишин, Юрій Камельчук, Михайло Цимбалюк, Микола Княжицький, Андрій Парубій, Тарас Батенко, Галина Васильченко, Євген Петруняк, Олена Кондратюк.