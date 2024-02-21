Віктора М’ялика підозрювали в ухиленні від сплати податків на понад 100 млн грн, але наприкінці 2023 року його виправдав суд

Народний депутат з Рівненщини Віктор М’ялик подав свою декларацію про доходи за 2022 рік, вказавши понад 500 об’єктів нерухомості. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, нардеп у 2022 році отримав 478 тис. грн зарплати у Верховній Раді та понад 11 млн грн доходу від надання в оренду та відчуження майна. Його дружина Дарина вказала 1,1 млн грн дивідендів від ТОВ «МД Плюс», власницею якого вона є, та 766 тис. грн доходу від підприємницької діяльності.

Віктор М’ялик має понад 500 об’єктів нерухомості, майже усі розташовані у селі Софіївська Борщагівка, що у передмісті Києва. Зокрема, нардеп має понад 300 нежитлових приміщень (більшість площею всього кілька квадратних метрів), 96 земельних ділянок, 33 квартири, 54 паркомісця, 16 гаражів. Також він є власником кількох будинків, будівлі дитсадка, громадської будівлі та громадського виробничого будинку. У власності Дарини М’ялик є квартира, житловий будинок та близько 20 земельних ділянок, 14 з яких дружина нардепа придбала наприкінці 2022 року.

Подружжя має у власності чотири авто: Lexus LX 570 (2019 року випуску), Porsche Cayenne (2018 року випуску), Lexus LS460L (2015 року випуску), Mercedes Benz SL 400 (2016 року випуску).

Свої заощадження Віктор М’ялик зберігає переважно готівкою: 85,6 млн грн та 780 тис. доларів, ще 156 тис. грн нардеп зберігає на банківських рахунках. Дарина М’ялик зберігає гроші у банках – понад 860 тис. грн.

Нагадаємо, що Віктора М’ялика підозрювали в ухиленні від сплати податків на понад 100 млн грн під час продажу власного нерухомого майна протягом 2012 – 2019 років, але наприкінці 2023 року його виправдав суд.