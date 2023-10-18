Віктор М'ялик, якого підозрюють у несплаті 97 млн грн податків, ініціював запровадження в Україні міжконфесійного Дня подяки Богові

Народний депутат від депутатської групи «За майбутнє» Віктор М’ялик, якого підозрюють у несплаті податків на суму 97 млн грн, зареєстрував у Верховній Раді законопроект щодо встановлення свята Дня подяки Богові. Нове свято нардеп пропонує відзначати на міжконфесійному рівні в останню неділю вересня.

Як пише «Суспільне», на сайті Верховної Ради законопроект щодо встановлення свята – День подяки Богові, зареєстрували 16 жовтня. Згідно з пояснювальною запискою, за дату його відзначення М’ялик запропонував обрати останню неділю вересня, коли традиційно завершується збір урожаю.

«У цей день кожний матиме особливу нагоду звернутися до Всевишнього з молитвою про очищення від гріхів і духовне зцілення, з подякою про добробут і добрі врожаї у нашій країні, з проханням про збереження миру, єдності та незалежності нашої держави», – написав нардеп, який також є підприємцем і має у своїй власності понад 150 квартир біля Києва.

М’ялик також вважає, що це свято відзначатимуть на міжконфесійному рівні: «Щоб увесь український народ міг звернутись до Бога з подякою за Його милість, яка була явлена до українського народу в різні історичні часи та проявляється у теперішній час, коли Україна опинилася в умовах повномасштабної збройної агресії з боку Російської Федерації. Це також буде сприяти розвитку та консолідації міжконфесійних стосунків у релігійному середовищі України», – вважає нардеп.

Хто такий Віктор М’ялик

Віктору М’ялику – 44 роки. Він народився на Рівненщині. Є народним депутатом (входить до депутатської групи «За майбутнє») і бізнесменом.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 155 округу (Рівненська область) як безпартійний самовисуванець. Згодом приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Як писав рух «Чесно», під час передвиборчої кампанії у діях М’ялика знаходили ознаки підкупу виборців.

У 2021 році М’ялику повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 млн грн. За даними слідства, М’ялик розпочав будувати нерухомість у 2012 році ще до того, як офіційно почав підприємницьку діяльність. Після зведення житлових будинків він зареєстрував на себе більше ніж 1200 квартир, які продавав через довірену особу як особисте майно, таким чином сплачуючи податок у розмірі 5% замість 18%.

Згідно з декларацією М’ялика за 2019 рік, він володів понад 150 квартирами різної площі, десятками нежитлових приміщень, паркомісць та гаражів. У 2021 році Печерський суд Києва арештував майно М'ялика.

У 2023 році М’ялик включався на засідання з питань організації держвлади та місцевого самоврядування із салону перукарні.

Наприкінці 2022 року М’ялик проголосував за містобудівну реформу, яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Публічне обговорення проекту не проводилося. Громадські організації, ЗМІ й Асоціація міст України закликали нардепів доопрацювати проект. За кілька годин після скандального голосування петиція з вимогою до президента накласти вето на законопроект про містобудівну реформу набрала понад 25 тис. голосів.

Також у 2022 році не підписав звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із вимогою внести у порядок денний найближчої сесії законодавчі ініціативи, які стосуються позбавлення повноважень народних депутатів та депутатів місцевих рад, які були обрані від заборонених проросійських партій.