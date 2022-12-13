Верховна Рада України на пленарному засіданні у вівторок, 13 грудня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5655 про реформування сфери містобудівної діяльності. «За» законопроект, який викликав рішучий спротив в Асоціація міст України (АМУ), проголосували 228 народних депутатів. Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За скандальну містобудівну реформу проголосували майже мінімальною кількістю голосів (228 при 226 мімімально необхідних для ухвалення рішення).

Більшість голосів дала фракція «Слуга народу» - 176 голосів. «Платформа за життя та мир» – 9 голосів, фракція партії «Голос» – 1, «Відновлення України» – 11, «За майбутнє України» – 11, депутатська група «Довіра» – 12 голосів.

Як зазначала одна з авторів законопроекту, заступниця парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, в центрі реформи в будівництві – підвищення ролі органів місцевого самоврядування, збільшення їхніх повноважень та посилення їхньої відповідальності.

«Після ухвалення законопроекту №5655 у руках місцевої влади будуть усі необхідні інструменти, щоб протидіяти хаотичній забудові та незаконному будівництву – аж до демонтажу незаконних об’єктів без рішення суду. І це покладе край багатьом типовим проблемам українських міст», – написала депутатка у Facebook.

Крім того, Шуляк зазначала, що закон «дійсно становить загрозу. Для чиновників, які «рішають питання» в будівельній сфері.

«Для деяких забудовників, які отримують якимось чином отримують дозволи на будівництво, якого б не мало б бути через порушення. Для функціонерів профільних обʼєднань, яких закон позбавляє монополії на проведення навчання з підвищення кваліфікації членів», – стверджувала вона у блоці для LB.ua.

Зазначимо, що суперечливим моментом стало те, що контрольні функції отримає приватна інспектуюча компанія, яку відтепер зможе створювати сам забудовник. Натомість представники міської ради навіть не матимуть права потрапити на територію, де відбувається будівництво.

Законопроект викликав негативні відгуки в Асоціації міст України. Мери міст неодноразово закликали депутатів допрацювати законопроект, адже, на їхню думку, він порушуватиме права як власників земельних ділянок, так і жителів громад. Зокрема, про необхідність обговорення реформи містобудування за участі усіх сторін процесу раніше заявляв мер Львова Андрій Садовий. Він закликав відкласти розгляд законопроекту.

«Згідно з пропонованим законопроектом контрольні функції отримає приватна інспектуюча компанія. Її може створити, наприклад, сам забудовник. Натомість представники міської ради навіть не матимуть права потрапити на територію, де відбувається будівництво», – пояснював він.

Рух ЧЕСНО, Центр протидії корупції, De jure та низка інших ГО та ЗМІ, Асоціація міст України раніше вийшли з заявою, де наголосили на тому, що цей законопроєкт треба відтермінувати, оскільки його ухвалення на правила відбудови України не матимуть вплив ні громадяни, ні місцеве самоврядування. Ситуацію під контроль візьмуть забудовники.

«Якщо буде прийнятий законопроект 5655 у тому вигляді, в якому він є, то держава не зможе жодним чином зупинити будівництво. У законі відсутні процедура анулювання права будувати. Більше того, у законі немає процедури, яка могла б зупинити будівництво навіть якщо документи анульовані судом», – стверджувала лідерка руху ЧЕСНО Віта Думанська

За її словами, пропозиції від різних організацій, які були подані на розгляд профільного парламентського комітету, не розглядали і не обговорювались.

Крім того, у НАЗК повідомляли, що законопроект не узгоджується з Антикорупційною стратегією на 2021-25 рр. Зокрема, в законі не передбачено механізм усунення, виявлених порушень законодавства, встановлених в результаті здійснення нагляду, санкцій для об’єктів нагляду у разі встановлення порушень, а також яким чином відповідні порушення мають бути усунуті.

Також не передбачається процедури анулювання права на будівництво, отриманого на підставі поданих документів, які суперечать містобудівному законодавству, пише ZN.ua.