Віктор М’ялик будував будинки біля Києва, але не сплатив податки з продажу квартир

Київський апеляційний суд наклав арешт на нерухомість народного депутата України Віктора М’ялика від групи «За майбутнє», підозрюваного в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 млн грн, повідомила прес-служба суду в четвер, 3 червня.

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу, яку прокурор подав на постанову слідчого судді Печерського районного суду Києва від 6 квітня 2021 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань про накладення арешту на майно підозрюваного.

«За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу прокурора Офісу генерального прокурора задоволено, постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 6 квітня 2021 скасовано. Прийнято нове рішення, яким задоволено клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань і накладено арешт на майно підозрюваного», – йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що народного депутата підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 ( «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)») Кримінального кодексу України.

За інформацією агенції «Інтерфакс-Україна», у повідомленні йдеться про народного депутата Віктора М’ялика, члена депутатської групи «За майбутнє». Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, М’ялик був обраний до парламенту в окрузі 155 (Рівненська область) як самовисуванець. На момент обрання депутатом проживав в селі Мотовилівка Фастівського району Київської області.

В березні М’ялику повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму більш ніж 97 млн грн.

За даними слідства, підозрюваний у 2012 році почав господарську діяльність з будівництва в с. Петропавлівська Борщагівка та с. Софіївська Борщагівка Київської області багатоквартирних житлових будинків. Після завершення зведення будинків він зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них. Упродовж 2015-2020 років уповноважена ним за дорученням особа продавала нерухомість і передала М’ялику понад 360 млн грн доходу від цих операцій. Однак доходи від реалізації квартир і нежитлових приміщень підозрюваний декларував як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5% замість 18%.

Попередньо, за даними експертизи, таким чином народний депутат ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн.М’ялику повідомили про підозру