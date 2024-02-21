Загальні доходи нардепа у 2022 році становлять 8,9 млн грн, порівняно із 2021 роком вони знизились на 23,6 млн грн

Народний депутат із Хмельниччини Олександр Герега подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Подружжя вказало нові компанії, нерухомість в Іспанії, у 2022 році дохід Герегів зменшився на понад 46 млн грн. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, у 2022 році нардеп отримав 344 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 7,6 млн грн дивідендів від ТзОВ «Епіцентр К» та 919 тис. грн процентів від банку. Загальні доходи нардепа становлять 8,9 млн грн, порівняно із 2021 роком вони знизились на 23,6 млн грн. Дружина нардепа Галина вказала 10 млн грн доходу, левову частку якого становить зарплата та дивіденди від ТзОВ «Епіцентр К». Порівнюючи із 2021 роком, її дохід також знизився на 22,7 млн грн.

Подружжя має у власності низку нерухомості: 24 земельні ділянки у селі Новосілки та дві у селі Мала Олександрівка (у цьому селі у подружжя також є будинок площею 240 м2) під Києвом, дві ділянки та два житлові будинки (109 м2, 162 м2), квартири (302,4 м2, 189,5 м2, 888,5 м2), гараж та два паркомісця у столиці. Галина Герега є власницею недобудованої квартири (383,3 м2) та двох паркомісць у Києві, а також нерухомості в Іспанії: будинку (454,9 м2) та двох земельних ділянок з житлом (3180 м2, 1379,5 м2).

Галина Герега задекларувала кілька старовинних картин, шуби, три сумки Hermes, коштовні годинники та прикраси. У 2021 року вона придбала авто Volkswagen Passat Variant (2019 року випуску) та має у власності авто Porsche 911 Carrera 4S (2008 року випуску). Подружжя є власниками кількох торгівельних марок, у своїй декларації Олександр Герега зазначив, що у 2022 році купував одяг у Франції на 557 тис. грн та подарував 2,2 млн грн.

Олександр та Галина Гереги є співзасновниками, власниками та акціонерами кількох десятків компаній, зокрема на Кіпрі та у Польщі. До слова, п’ять польських компаній додались у 2022 році: Plast-box apartments limited liability company, Plast-box development limited liability company, Stark partner limited liability company, Stark limited liability company та Plastic processing plast-box joint stock company.