Геннадій Гальчук у 2023 році став депутатом від «Єдіной Росії» у Макіївці

Мережа будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» на тимчасово окупованих територіях Донбасу змінила свою назву на «Галактика», проте не розірвала зв’язків з українською мережею. Розслідування журналістів «Схем», оприлюднене у вівторок, 17 жовтня, свідчить, що головний управитель «Галактик» на ТОТ Геннадій Гальчук отримував зарплату від подружжя українських бізнесменів Олександра та Галини Герег, які володіють мережею «Епіцентр».

«Мережа “Галактик” розширювалася синхронно з окупацією російськими військами України. Новий гіпермаркет у вщент зруйнованому Маріуполі відкрили у жовтні 2022-го. Але разом із цим “Галактики” протягом усіх років роботи в окупації продовжували зберігати помітну схожість із українськими “Епіцентрами”. Наприклад. У “Галактиках” протягом восьми років так і не змінили “епіцентрівських” назв відділів: не перейменовувати відділ “Декор”, зберегли і назву, і колірну гаму відділу “Садовий центр”», – повідомили журналісти.

Відповідно до реєстру юридичних осіб РФ, діяльність гіпермаркетів на Донбасі за російським законодавством забезпечують дві компанії – «Галактика», яка займається торгівлею та «Наместник», який займається працевлаштуванням. Власником останнього є Геннадій Гальчук, пов’язаний із подружжям Герег. Водночас Гальчук є директором мережі «Галактика», яка усіляко заохочує та підтримує російську окупацію на Донбасі.

Геннадій Гальчук, який раніше був регіональним директором «Епіцентру» на Донеччині, під час окупації Донбасу у 2014 перейшов на бік росіян та пішов із ними на співпрацю. Разом із сином та його дружиною, заслуженою артисткою Наталією Нарожною Гальчук залишився на окупованих територіях та продовжив вести бізнес, співпрацюючи з росіянами. Згодом магазини «Епіцентр» на окупованих територіях перейменували на «Галактику».

У 2022 році Геннадій Гальчук став головою регіонального відділення всеросійської організації «Дєловая Росія», а в серпні 2023-го отримав посаду в органах влади угруповання «ДНР». Згодом окупаційний голова так званої «ДНР» Денис Пушилін включив бізнесмена до складу Інвестиційного комітету. Того ж року у вересні Гальчук балотувався від «Єдіной Росії» у Макіївці, ставши депутатом від пропутінської партії.

За даними журналістів, попри проросійську позицію та проживання на непідконтрольних Україні територіях, Гальчук не обірвав зв’язки із Герегами.

«По-перше, він регулярно приїжджав із окупації на підконтрольну Україні територію. Про це свідчать дані із записів про перехід через пропускні пункти на Донеччині, які журналісти дістали через джерела, які мають до них доступ. У 2019 році, наприклад, приїжджав щомісяця, бувало й по декілька разів. По-друге, відповідно до даних НАЗК, Гальчук фінансово підтримував партію “За конкретні справи”, засновниками якої є Гереги. По-третє, Гальчук отримував від Герег зарплату після 2014 року і навіть після повномасштабного вторгнення», – повідомили «Схеми».

Відповідно до зарплатних відомостей Геннадія Гальчука, він продовжував платити податки до українського бюджету, перебуваючи в окупації. Водночас виявилося, що Гальчук продовжував отримувати зарплати від українських компаній Герег вже після того, як окуповані «Епіцентри» перейменували на «Галактики». Гроші як штатний співробітник Гальчук отримував і під час окупації Донбасу, і вже після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Заробітню плату йому нараховувала українська компанія «Нова Лінія 1» та ТОВ «Епіцентр К», які належать Олександру та Галині Герегам. Загалом компанії виплатили Гальчуку зарплату у майже 1,5 млн грн.

На питання журналістів щодо нарахувань зарплат проросійському зраднику Олександр Герега не відповів. Геннадій Гальчук також проігнорував запит розслідувачів. Також відповіді не надійшло від головного офісу «Епіцентру».