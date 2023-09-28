Plast-Box виробляє пластикове пакування, пластикові відра і тару для харчової та хімічної промисловості

Українська мільйонерка, співвласниця мережі гіпермаркетів «Епіцентр» Галина Герега минулого тижня подала заяву в польський антимонопольний орган щодо концентрації контрольного пакета акцій в компанії Przetworstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box у місті Слупськ на півночі Польщі. Про це повідомило Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK), пише у четвер, 28 вересня, LIGA.net.

У грудні 2022 року Герега вже отримала дозвіл на концентрацію від Антимонопольного комітету України.

Plast-Box виробляє пластикове пакування, пластикові відра і тару для харчової та хімічної промисловості, це один з найбільших виробників такої продукції в Європі. Крім того, компанії належить волейбольний клуб Projekt Warszawa.

Зараз 40,77% акцій компанії належать Nargara Investments Limited, 24,39% – Paravita Holding Limited (яку контролює Герега), 22,37% – Hillmount Trading Limited. Ще 9,21% акцій контролюють голова правління Plast-Box Гжегож Павляк та Єва Павляк. У 2004 році компанія дебютувала на Варшавській фондовій біржі, але у квітні 2022 року акції зняли з торгів.

Нагадаємо, що власники «Епіцентру» Галина й Олександр Гереги – одні з найбагатших людей в Україні. За оцінкою Forbes, їхні статки становлять $1,2 млрд. Вони також подали заявку на купівлю польської мережі магазинів спортивного одягу та спорядження «Інтерспорт».