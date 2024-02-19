53-річна Олена Кондратюк є народною депутаткою чотирьох скликань

Народна депутатка зі Львова Олена Кондратюк, дружина гендиректора ICTV Олександра Богуцького, подала свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, у 2022 році Олена Кондратюк отримала 524 тис. грн у Верховній Раді, також їй виплатили 478 тис. грн на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень. Її чоловік, гендиректор ICTV Олександр Богуцький вказав 31,4 млн грн доходу від чотирьох компаній, які він очолює: ТОВ «МК ТРК» (ICТV), ТОВ «Старлайн медіа», ТзОВ «СЛМ новини», ТОВ «ТВ-Холдинг». Також Богуцький отримав 3 млн грн процентів від банків, 1,2 млн грн відсотків за цінні папери та держоблігації, 402 тис. грн від надання майна в оренду.

Олександр Богуцький має у власності облігації та два автомобіля: BMW X4 G02 (2018 року випуску) та Hyundai Tucson 2.0 Style AT (2018 року випуску). Спільно з Оленою Кондратюк він є власником ікони Святого Миколая XVIII ст. Нардепка ж має колекцію ювелірних виробів (браслети, годинники, прикраси) та сумку Hermеs.

У власності подружжя є низка нерухомості у Києві та біля столиці. Зокрема квартира (82,8 м2), нежитлове приміщення (1475 м2), паркомісце (129 м2), дві земельні ділянки та будинок (673 м2). Нежитлове приміщення та паркомісце Олександр Богуцький придбав у 2021 та 2022 роках.

53-річна Олена Кондратюк народилась та навчалась у Львові. Вона є народною депутаткою чотирьох скликань – усі рази (2007, 2012, 2014, 2019) балотувалася за списком «Батьківщини». До початку політичної кар'єри працювала директоркою піар-агенції «Радник».

Раніше ще низка нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович, Андрій Лопушанський, Ярослав Дубневич, Мар’ян Заблоцький, Олег Синютка, Ярослав Рущишин, Юрій Камельчук, Михайло Цимбалюк, Микола Княжицький, Андрій Парубій, Тарас Батенко, Галина Васильченко, Євген Петруняк.