Галина Васильченка перемогла на виборах до Верховної Ради, обійшовши на окрузі Богдана Дубневича

Народна депутатка Галина Васильченко подала свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали

Як вказано у декларації, Галина Васильченко отримала 471 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 478 тис. грн на відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, 90 тис. грн компенсації за проїзд, також їй виплатили 237 тис. грн компенсації за оренду житла. Чоловік депутатки Сергій вказав 2,3 млн грн доходу від підприємницької діяльності.

Галина Васильченко є власницею авто Toyota RAV4 (2016 року випуску), а її чоловік має у власності Suzuki Grand Vitara (2006 року випуску) та може користуватись авто Volkswagen Touareg (2016 року випуску). Сергій Васильченко має незавершене будівництво дачного будинку у Мостиськах, а також дві квартири (52,4 м2 та 40,4 м 2 ) у Мостиськах та чотири у Львові (68,3 м2, 37,9 м2, 69,9 м2 та 70,4 м2). Він має у власності кілька земельних ділянок та торговий кіоск у Мостиськах, а також ділянки під Львовом та у селі на Прикарпатті.

Народна депутатка є власницею двох квартир (126,4 м2 та 73,1 м2) та гаража (15,6 м2) у Львові, вона також може користуватись житловим будинком під Львовом (276,9 м2). Квартиру у Києві Галина Васильченко орендує. Вказане майно подружжя придбало раніше, у 2021 – 2022 роках Васильченки не купували нового майна.

Заощадження подружжя зберігає готівкою та у валюті, загальна сума становить понад 79 тис. доларів та 10 тис. євро.

40-річна Галина Васильченка перемогла на виборах до Верховної Ради, обійшовши на окрузі Богдана Дубневича. Вона балотувалась від партії «Голос», раніше була головою львівського осередку Української галицької партії, від якої безуспішно балотувалася у 2015 році до Львівської міської та обласної рад. Входила до ГО «Кращий Сихів», у минулому працювала у відділі інвестицій Львівської міськради.

Раніше ще низка нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович, Андрій Лопушанський, Ярослав Дубневич, Мар’ян Заблоцький, Олег Синютка, Ярослав Рущишин, Юрій Камельчук, Михайло Цимбалюк, Микола Княжицький, Андрій Парубій, Тарас Батенко.