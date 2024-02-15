Євген Петруняк близько 20 років працював в адвокатурі, був директором юридичної компанії «Лекс-К»

Народний депутат зі Львова Євген Петруняк, який входить до фракції «Слуга народу», подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, Євген Петруняк отримав 453 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 5 млн грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, 92 тис. грн страхових виплат. Його дружина Ірина вказала 12 тис. грн доходу.

У вересні 2022 році Ірина Петруняк стала власницею квартири у Іспанії (130,8 м2). Їй також належить низка нерухомості у Львові: три квартири (206,7 м2, 93,3 м3, 32,1 м2), три паркомісця (16,4 м2, 15,1 м2, 21,5 м2), а також нежитлові приміщення. Євген Петруняк є співвласником низки об’єктів нерухомості у селі Дубровиця (мисливсько-рибальське господарство) неподалік Львова, двох земельних ділянок та будинку на 481 м2 у Зубрі, а також паркомісця та нежитлового приміщення у Львові. Нерухомість в Україні подружжя придбало раніше.

Нардеп задекларував годинник Girard-Perregaux. У 2020 році Євген Петруняк придбав авто Audi A6 (2019 року випуску), а у 2021 році Ірина Петруняк стала власницею Audi e-tron (2019 року випуску). Євген Петруняк вказав також фінансові зобов’язання (200 тис. доларів), які виникли у 2022 році через купівлю майна.

Євген Петруняк близько 20 років працював в адвокатурі. Закінчив юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, був директором юридичної компанії «Лекс-К». У 2010 році Євген Петруняк безуспішно балотувався у мажоритарному окрузі до Львівської міськради від Української соціал-демократичної партії. У IV скликанні ВР був помічником народного депутата Олександра Гудими.

Раніше ще низка нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович, Андрій Лопушанський, Ярослав Дубневич, Мар’ян Заблоцький, Олег Синютка, Ярослав Рущишин, Юрій Камельчук, Михайло Цимбалюк, Микола Княжицький, Андрій Парубій, Тарас Батенко, Галина Васильченко.