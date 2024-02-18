Андрій Ланкевич очолює Львівський окружний адмінсуд та викладає у ЛНУ ім. Івана Франка

Голова Львівського окружного адміністративного суду Андрій Ланкевич подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, голова суду у 2022 році отримав 1,8 млн грн зарплати у окружному адмінсуді та 35 тис. грн зарплати у ЛНУ ім. Івана Франка, де він викладає. Суддя проживає сам, тому вказав лише свої доходи.

Андрій Ланкевич є власником квартири (87,3 м2) та нежитлового приміщення (25,4 м2) у Сокільниках, також він є співвласником квартири у Львові (42 м2) та орендує ще одну квартиру в місті площею 49,8 м2. Вказану нерухомість Ланкевич придбав раніше, протягом 2020 – 2021 років суддя не купував нового майна.

У голови Львівського окружного адміністративного суду немає автомобіля. Свої заощадження Андрій Ланкевич зберігає переважно готівкою: 77 тис. доларів та 30 тис. євро.

Нагадаємо, що раніше голова Галицького райсуду Львова Ірина Волоско, голова Личаківського райсуду Львова Сергій Гирич та голова Сихівського райсуду Львова Назарій Дулебко подали свої декларації про доходи за 2022 рік.