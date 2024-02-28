У лютому 2024 року сільський депутат з ознаками алкогольного сп’яніння намагався переїхати поліцейського на Львівщині. Як стало відомо ZAXID.NET, йдеться про депутата Козівської сільради Стрийського району Миколу Іваниковича.

Як повідомляв ZAXID.NET, вночі 11 лютого, приблизно о 01:10, поліцейські зупинили авто Ford Ranger, за кермом якого перебував Микола Іваникович, за порушення ПДР та виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Водій втік, не пройшовши перевірку, поліцейські переслідували його приблизно 20 км.

Микола Іваникович відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння та вийти з авто. Депутат спробував наїхати на поліцейського, зачепивши його дзеркалом заднього виду. Правоохоронець, щоб уникнути наїзду, зачепився за дзеркало та водійські дверцята, потім виліз на дах автомобіля. Водій не зупинив авто та продовжував рух, намагаючись скинути поліцейського з даху автомобіля. Депутат проїхав ще близько 800 метрів, поки авто не вдалось зупинити.

Щодо Миколи Іваниковича порушили кримінальну справу через опір правоохоронцям та склали адмінпротоколи через нетверезу їзду та невиконання вимог про зупинку.

Депутат Микола Іваникович є підприємцем та із 2015 року займається лісопильним виробництвом, його ФОП зареєстрований у селі Погар, поруч із місцем, де він спробував переїхати поліцейського. На вибори до Козівської сільради йшов як самовисуванець.

Згідно із судовим реєстром, у 2023 році щодо Миколи Іваниковича двічі складали протоколи про нетверезу їзду, однак у обох випадках справи закривали у суді. До прикладу, вночі 15 листопада 2023 року Миколу Іваниковича зупинили у Сколе, поліція звинувачувала його у п’яній їзді та виявила ознаки алкогольного сп’яніння (характерний запах, порушення мови, поведінка не відповідає обстановці). Однак у суді чоловік стверджував, що не керував автомобілем Ford, а лише стояв поруч із ним. Поліцейські не надали суду доказів, що чоловік справді керував автомобілем, тому справу закрили.

Ще один випадок трапився 20 жовтня 2023 року у селі Орява, тоді Микола Іваникович їхав за кермом BMW X5. Правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, але водій відмовився пройти перевірку. У суді Іваникович заявив, що був тверезим та не відмовлявся проходити перевірку. Суд закрив справу про нетверезу їзду через брак доказів, зокрема суддя не зміг переглянути відео з місця зупинки.

Варто також зазначити, що у судовому реєстрі є кілька справ про вчинення домашнього насильства чоловіком на ім’я Микола Іваникович. Випадки трапились протягом 2022 – 2023 років у селі Матків (приблизно у півгодини їзди від села Погар, де зареєстрований ФОП сільського депутата). Зокрема, чоловік нецензурно висловлювався до своєї співмешканки, через що йому призначали дрібні штрафи.

Додамо, що на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) не відображається декларація депутата Миколи Іваниковича, тож невідомо, чи депутат задекларував автомобілі, на яких його зупиняла поліція.