Сколівський районний суд Львівщини визнав винним у п’яній їзді депутата Козівської сільради Миколу Іваниковича. Водій втікав від поліцейських та намагався переїхати одного з ним. Суд оштрафував депутата на 17 тис. грн та позбавив посвідчення водія на один рік. Кримінальну справу розглядатимуть окремо.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, депутат Козівської сільради Стрийського району Микола Іваникович під час комендантської години 11 лютого керував пікапом Ford Ranger. Його зупинили поліцейські на трасі у межах міста Сколе. Він відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння та тікав від правоохоронців.

Як писав ZAXID.NET, під час другої зупинки, приблизно за 20 км, депутат спробував наїхати на поліцейського, зачепивши його дзеркалом заднього виду. Правоохоронець, щоб уникнути наїзду, зачепився за дзеркало та водійські дверцята, потім виліз на дах автомобіля. Водій не зупинив авто та продовжував рух, намагаючись скинути поліцейського з даху автомобіля. Депутат проїхав ще близько 800 метрів, поки авто не вдалось зупинити.

Щодо Миколи Іваниковича склали адмінматеріали через п’яну їзду та невиконання вимог про зупинку, а також порушили кримінальну справу через опір правоохоронцям.

Микола Іваникович прийшов на судове засідання та визнав свою вину в адмінправопорушеннях. Він підтвердив, що у ніч на 11 лютого керував пікапом, який належить його дружині, маючи ознаки алкогольного сп’яніння. За словами сільського депутата, він втікав від поліцейських, бо розумів, що був нетверезим. Іваникович просив суд його суворо не карати та не позбавляти водійських прав, обіцяючи «виправитись».

Справу розглянув суддя Володимир Микитин, який дослідив усі матеріали та визнав Миколу Іваниковича винним у адмінправопорушеннях, призначивши 17 тис. грн штрафу з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. Постанову ще можна оскаржити. Варто додати, що кримінальну справу через опір правоохоронцям розглядатимуть окремо.