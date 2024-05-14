Микола Іваникович п'яним втікав від поліції цьогоріч у лютому

Сколівський районний суд визнав винним депутата Козівської сільської ради Миколу Іваниковича в опорі правоохоронцям й призначив півтора року обмеження волі. У вироку, який опублікували у судовому реєстрі йдеться, що обвинувачений 11 лютого 2024 року був п'яним за кермом й втікав від поліції. Коли правоохоронці зупинили його, то Микола Іванкович намагався переїхати сержанта поліції й знову спробував втекти.

У матеріалах справи йдеться, що уродженець села Погар та депутат восьмого скликання Козівської сільради 11 лютого, приблизно о 1:10, був за кермом Ford Ranger і їхав дорогою «Київ – Чоп» у Сколе. Микола Іваникович порушив правила дорожнього руху, через що його зупинили поліцейські. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили, що він п'яний, й запропонували пройти огляд. Після цього обвинувачений закрив водійське вікно та почав втікати від поліції.

Патрульні наздогнали Миколу Іваниковича приблизно через годину, о 2:00, в урочищі Товсте села Орява, що за понад 20 км від Сколе. Водій відмовлявся виходити з автомобіля, не реагував на вимоги поліцейських й знов почав тікати. Депутат зачепив одного з правоохоронців дзеркалом заднього виду. Після цього поліцейський намагався не потрапити під колеса й схопився за водійські двері, а потім виліз на авто й утримувався за автомобільне багажне відділення на даху. Микола Іванкович проїхав з поліцейським на даху приблизно 800 метрів, маневрував автомобілем, щоб скинути правоохоронця. Патрульним знову вдалося зупинити п'яного водія.

Під час судових засідань обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. Суддя Андрій Брона визнав Миколу Іваниковича винним в опорі правоохоронцям (ч. 2 ст. 342 ККУ) й призначив йому обмеження волі на півтора року. Зазначимо, що обмеження волі передбачає утримання людини в кримінально-виконавчих установах без ізоляції від суспільства. Крім цього, засудженого обов'язково залучатимуть до виправних робіт. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Нагадаємо, що раніше, у березні 2024 року, Миколу Іваниковича на рік позбавили водійських прав за п'яне водіння та оштрафували на 17 тис. грн. Як повідомляв ZAXID.NET, у 2023 році щодо Іваниковича двічі складали протоколи за п'яну їзду, але справи закривали у суді.