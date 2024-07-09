Службове житло збудують навпроти будівлі управління СБУ на вул. Вітовського

На вул. Вітовського, 38а збудують 6-поверховий житловий будинок для співробітників управління Служби безпеки. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у вівторок, 9 липня.

Йдеться про забудову земельної ділянки площею 0,16 га на вул. Вітовського, 38а, де розташовані кілька нежитлових будівель, частину з яких знесуть. Будівлі та земельна ділянка під ними перебувають у власності СБУ. В жовтні 2022 року Львівська міськрада затвердила детальний план території, за яким одноповерхову будівлю перебудують під 6-поверховий житловий будинок на 33 квартири. Кілька квартир у цьому будинку мають віддати службовцям СБУ. Загалом у цьому будинку зможе жити 85 людей.

Візуалізація забудовника

9 липня 2024 року головний архітектор Львова Антон Коломєйцев повідомив, що департамент архітектури готує наказ про видачу містобудівних умов та обмежень для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом. У ДПТ зазначалося, що в межах першого поверху облаштують сім паркомісць, а у підземному паркінгу – 26 паркомісць.

«Цей об’єкт відповідає детальному плану, розташований поблизу пагорба, не порушує встановлені історичні регламенти, гарантує якісну співмасштабну забудову», – повідомив Антон Коломєйцев.

Згідно з затвердженими МУО, висота будинку не має перевищувати 22,7 м або 6 поверхів. Ще два поверхи будуть підземними. Крім квартир, у будинку облаштують спортзал і дитсадок.