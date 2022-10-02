Новий 6-поверховий будинок планують збудувати на вул. Вітовського, 38а

На вул. Вітовського, навпроти будівлі управління СБУ, планують збудувати 6-поверховий житловий будинок, частину квартир в якому віддадуть силовикам під службове житло. Відповідний детальний план території затвердили депутати Львівської міськради.

Йдеться про забудову земельної ділянки площею 0,6 га на вул. Вітовського, 38а. Зараз тут розташовані кілька нежитлових будівель, частину з яких знесуть. Будівлі та земельна ділянка під ними перебувають у власності СБУ.

Згідно з детальним планом, на вул. Вітовського, 38а реконструюють наявну одноповерхову будівлю під 6-поверховий житловий будинок на 33 квартири. Кілька квартир у цьому будинку мають віддати службовцям СБУ. Загалом у цьому будинку зможе жити 85 людей.

У межах першого поверху облаштують сім паркомісць та магазини. На другому поверсі передбачений дитячий садок та службові квартири. Крім цього, у будинку облаштують підземний паркінг на 26 місць.

За розробкою детального плану в районі вул. Вітовського та Грабовського звернулося управління СБУ, тож наразі не відомо, хто буде інвестором будівництва.