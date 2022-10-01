Колишній винзавод розташований на вул. Волинська, 10 на Підзамчі

Колишній винний завод на Підзамчі перетворять на офісний центр із відпочинковими зонами і паркінгом. Відповідний детальний план території в районі вул. Волинської та Зустрічної затвердили депутати ЛМР на засіданні у четвер, 29 вересня.

ДПТ охоплює територію загальною площею 4,4 га. Зараз на вул. Волинській, 10 у межах ДПТ розташовані закинуті приміщення колишнього винзаводу. Взимку тут виникла пожежа, що ще більше пошкодила ці будівлі.

Згідно з затвердженим ДПТ, частину будівель заводу знесуть, а частину реконструюють під офіси зонами відпочинку та комерцією. Загалом діловий комплекс буде складатися з двох будівель, висотою 2-5 поверхів. Для резидентів офісного центру облаштують підземний паркінг на 97 місць та наземну автостоянку на 33 паркомісця.

Діловий центр на вул. Волинська, 2 будуватиме компанія «Львів Інвест Парк», що належить дружині екс-нардепа Ігоря Васюника Оксані Васюник. На початку 2021 року депутати Львівської міськради передали земельну ділянку під колишнім винзаводом «Львів Інвест Парк» в оренду на 10 років.