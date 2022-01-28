У п’ятницю, 28 січня, у Львові на вул. Волинській,10 у Підзамче сталася масштабна пожежа у складських приміщеннях колишнього винзаводу. Склади розташовані на ділянці, де фірма родини екс-нардепа Ігоря Васюника планує збудувати діловий центр.

«Пожежа сталася в одному зі складських приміщень, яке орендує невеликий виробник меблів. Що стало причиною – будуть встановлювати фахівці», – розповіли ZAXID.NET в оточенні Ігоря Васюника.

У ДСНС Львівщини повідомили, що горить двоповерхове складське приміщення на вул. Волинській. Зокрема, горять меблі на другому поверсі складської будівлі на площі орієнтовно 200 м2. Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько 14:00.

У Львові горять склади (фото ДСНС)

До ліквідації пожежі залучали 43 рятувальників та 10 одиниць спецтехніки. Вогонь гасили понад три години.

Склади розташовані на території колишнього винного заводу «Молдвинпром» на вул. Волинській,10. Приміщення заводу вже десятки років не використовуються. Рік тому депутати Львівської міськради передали в оренду на 10 років земельну ділянку на вул. Волинській, 10 фірмі, що належить дружині екс-нардепа зі Львова Ігоря Васюника. Тут планують збудувати діловий центр.

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