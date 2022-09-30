На вул. Китайській збудують ЖК на 7-9 поверхів

У мікрорайоні Майорівка у Львові дозволили побудувати дві нові черги житлового комплексу у зеленій зоні. Забудовник зобов'язався збудувати під'їзні дороги для мешканців майбутнього житла та дитячий садок. Відповідні містобудівні умови і обмеження (МУО) погодив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 30 вересня.

Першу чергу будівництва у лісі на вул. Китайській погодили ще у січні 2022 року. Передбачається будівництво 7-поверхового будинку на 77 квартир. Забудовник також зобов'язався прокласти нову під'їзну дорогу з вул. Пасічної до ЖК власним коштом і віддати у комунальну власність приміщення площею 200 м2 під медіатеку.

Новий ЖК збудують між вул. Китайською і Пасічною

Під час засідання 30 вересня виконком ЛМР погодив дві наступні черги цього будівництва – це будинки на 8-9 поверхів, де буде 261 квартира. За словами головного архітектора проекту Володимира Хоми, проектом також передбачені двоповерховий підземний паркінг, дитячий садок, спортзал і басейн. Під час засідання виконавчого комітету замовник будівництва Андрій Жук висловив готовність збудувати проїзні дороги довкола житлового комплексу.

Містобудівні умови і обмеження отримало ТзОВ «Олімпік ЛТД Плюс». За даними YouControl, власниками цієї компанії є Юрій та Ніна Жук.

Земельні ділянки, на яких буде вестися будівництво, перебувають у приватній власності будівельної компанії «Нове місто». У січні 2020 року депутати Львівської міської ради змінили цільове призначенні землі на території кооперативу «Над яром» з індивідуального садівництва на будівництво багатоповерхових житлових будинків. Власником будівельної компанії «Нове місто» є підприємець Павло Власюк.