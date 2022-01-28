На території садово-городнього кооперативу збудують 9-поверховий житловий будинок та спорткомплекс

У мікрорайоні Майорівка у Львові збудують житловий комплекс зі спортивним центром на землях садово-городнього кооперативу. Забудовник обіцяє прокласти нову під'їзну дорогу з вул. Пасічної до ЖК власним коштом і віддати у комунальну власність приміщення площею 200 м2. Будівництво буде вестися у зеленій зоні.

Йдеться про ділянку площею близько 1 га на вул. Китайській, де розташовані землі садово-городнього кооперативу «Над яром». Компанія «Олімпік Лтд Плюс» планує збудувати тут житловий комплекс зі спортивним центром. Судячи з фото з місця майбутнього будівництва, зараз тут досить густо ростуть дерева.

Новий житловий комплекс збудують у зеленій зоні між Пасічною та Китайською

У житловому 9-поверховому будинку передбачено 77 квартир і 67 паркомісць. Поруч планують збудувати 3-поверховий спортзал з басейном та футбольним полем на даху. Забудовник також має збудувати під'їзну дорогу з вул. Пасічної. Окрім того, забудовник має передати 200 м2 у комунальну власність Львова.

Під час розгляду цього питання мер Львова Андрій Садовий вніс правки у рішення, щоб забудовник спочатку збудував дорогу і спортивний центр, а лише після цього житло.

Нинішній стан території, де планується забудова, і візуалізація житлового комплексу

Земельні ділянки, на яких буде вестися будівництво, перебувають у приватній власності будівельної компанії «Нове місто», а компанія «Олімпік Лтд Плюс» має право забудови території. У січні 2020 року депутати Львівської міської ради змінили цільове призначенні землі на території кооперативу «Над яром» з індивідуального садівництва на будівництво багатоповерхових житлових будинків.

За даними YouControl, ТзОВ «Олімпік Лтд Плюс» належить Ніні та Юрію Жукам, які є засновниками кількох житлово-будівельних кооперативів. Також Юрій Жук є керівником міської ГО «Ротарі Клуб "Львів-Леополіс"». Власником будівельної компанії «Нове місто» є підприємець Павло Власюк.