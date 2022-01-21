Новий житловий квартал планують збудувати на території Державної служби спеціального зв’язку біля Львова

На території Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації у селі Лисиничі, що входить до складу Львівської громади, планують збудувати житловий квартал на 47 секцій. При цьому службовці спецзв'язку отримають квартири у новому житловому комплексі. Про це йдеться у проекті змін до детального плану цієї території, який винесли на громадське обговорення.

Йдеться про територію площею 8,43 га на між вул. Винниківською та Володимира Івасюка у селі Лисиничі. Ще у 2013 році уряд видав розпорядження про перелік земельних ділянок для будівництва житла для Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. У цьому переліку є земельна ділянка у селі Лисиничі. Зараз ця ділянка є територією промисловості, транспорту і зв'язку, тому перш ніж розпочинати будівництво житла, необхідно вести зміни у містобудівну документацію.

Проектний план змін у ДПТ, який передбачає будівництво житлового кварталу на території Держспецзв'язку

У проекті внесення змін до детального плану території вказано, що зараз на території Держслужби спеціального зв'язку розташовані недіючі споруди, зокрема, контрольно-пропускний пункт, електропідстанція, СТО, приміщення для ведення комерційної діяльності, вбиральня. Усі ці будівлі планують знести, а на їхньому місці збудувати житловий квартал.

Загалом у житловому комплексі передбачено 47 секцій на 1150 квартир. Усі житлові будинки матимуть 4 поверхи, а поруч ще планують збудувати 3-поверхову громадську будівлю. План будівництва передбачає закриті пішохідні двори і громадський простір та сквер у центрі кварталу.

В південній частині кварталу передбачено розміщення дворівневої автостоянки, а в північній частині – спортивної зони. Загалом на території житлового кварталу планується 673 паркомісць.

Окрім того, проект передбачає будівництво приватного дитячого садка на 150 місць.

Проект змін у детальний план цієї території винесли на громадське обговорення, яке триватиме до 20 лютого 2022 року. 1 лютого відбудеться громадське слухання цього проекту у приміщенні Центру творчості дітей та юнацтва Галичини на вул. Вахнянина, 29 у Львові. Початок о 15:00.

Після обговорення проекту змін до ДТП його винесуть на розгляд депутатів Львівської міської ради.