Новий житловий комплекс складатиметься з 10 будинків різної висоти

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 31 грудня погодив містобудівні умови і обмеження на будівництво масштабного житлового комплексу у мікрорайоні Збоїща. Йдеться про 10 будинків, де проживатиме близько 1000 нових мешканців. Відповідну документацію отримав житлово-будівельний кооператив «Розточчя».

Йдеться про територію площею 2,3 га на вул. Нагірній фактично на виїзді з міста. Житловий комплекс складатиметься з 10 будинків. які матимуть 2-9 поверхів. Окрім житлових квартир у цьому комплексі також передбачені площі під магазини та офіси.

Новий житловий комплекс збудують в районі вулиць Студинського та Нагірної

Загалом у цьому житловому комплексі передбачено 580 паркомісць: частина з них буде у підземному паркінгу, частина – біля будинків. У межах цього ЖК збудують приватний дитячий садок на 320 місць, а також облаштують дитячі майданчики і простори для відпочинку.

Під час засідання виконкому мер Львова Андрій Садовий зазначив, що місто отримає від забудовника інвестиційний внесок – ці гроші планують вкласти у нову комунальну школу в цьому мікрорайоні. Школу планують почати будувати одночасно з житловим комплексом.

Нинішній вигляд території майбутнього будівництва та візуалізація від забудовника

За даними YouControl, керівником ЖБК «Розточчя » є львів'янин Йосип Глинка.

Додамо, що зараз північна околиця Львова активно розбудовується. Незабаром розпочнеться будівництво масштабного ЖК на вул. Щурата. Ще один житловий комплекс з'явиться на вул. Миколайчука. Окрім того, на вул. Миколайчука планують збудувати житло для працівників прокуратури та СБУ.