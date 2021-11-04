Житло для працівників прокуратури та СБУ збудують на вул. Миколайчука

Обласні управління прокуратури та Служби безпеки України отримають земельні ділянки на вул. Миколайчука у Львові під будівництво житла для своїх працівників. Відповідне рішення на засіданні сесії 4 листопада погодили депутати Львівської міської ради.

У пояснювальній записці до прийнятої ухвали вказано, що Львівська обласна прокуратура отримає земельну ділянку площею 0,4 га на вул. Миколайчука для будівництва багатоквартирного житлового будинку. Житло для працівників прокуратури будуватимуть за кошти держбюджету.

Сусідню земельну ділянку площею 0,4 га у майбутньому отримає Служба безпеки України також для будівництва і обслуговування багатоквартирного будинку. Натомість СБУ має відмовитись від ділянки на вул. Малоголосківській, яку раніше виділили для будівництва службового житла. Окрім того, СБУ має передати місту приміщення на вул. Хотинській,1, які перебувать в оренді.

Ще одну ділянку на вул. Миколайчука площею 0,7 га планують продати на земельному аукціоні.

Нагадаємо, ще один житловий будинок для працівників СБУ планують збудувати на вул. Вітовського.