Будинок на 33 квартири планують збудувати на вул. Вітовського, 38а

Навпроти головного управління Служби безпеки України у Львові планують збудувати 6-поверховий багатоквартирний будинок. Частину з квартир мають віддати працівникам СБУ. Відповідний проект детального плану території винесли на громадське обговорення у Львові.

Нове багатоквартирне житло планують збудувати на ділянці площею 0,6 га на вул. Вітовського, 38а. Зараз на цій земельній ділянці, яка розташована навпроти головного управління СБУ у Львівській області, розташовано кілька нежитлових будівель, частину з яких мають знести. Ці будівлі, як і земля, на якій вони розташовані, перебувають у держвласності СБУ.

Згідно з проектом детального плану території, на вул. Вітовського, 38а реконструюють існуючу одноповерхову будівлю під 6-поверховий житловий будинок на 33 квартири. При цьому кілька квартир мають віддати службовцям СБУ – наразі йдеться про 5 квартир, але їхню кінцеву кількість визначить інвестор будівництва. Планується, що у багатоквартирному будинку поселиться 85 людей. Хто із забудовників буде втілювати проект наразі публічно не повідомляють.

Так зараз виглядає ділянка, на якій буде вестися будіництво, зі сторони вул. Вітовського

Перший поверх будинку частково планують виділити для 7 паркомісць, а решту поверху – під магазини. На другому поверсі передбачено приватний дитячий садочок та службові квартири. Окрім того, в будинку передбачений підземний паркінг на 26 машин.

Проект детального плану цієї території зараз проходить громадське обговорення. 3 листопада відбудеться громадське слухання в приміщенні Шевченківської районної адміністрації на вул. В. Липинського, 11. Початок о 15:00.

Після громадського обговорення у ДПТ можуть внести зміни, після чого його винесуть на розгляд сесії Львівської міської ради. Щоб розпочати будівництво, забудовнику необхідно буде ще отримати містобудівні умови та обмеження, а також дозволи від інспекції ДАБК.