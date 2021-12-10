Суд дозволив будівництво масштабного ЖК на околиці Львова
Прокуратура вимагада визнати недійсним договір оренди землі між міськрадою та забудовником
Господарський суд Львівської області визнав законним будівництво житлового комплексу «Північна околиця» на вул. Щурата. Раніше прокуратура в суді вимагала визнати недійсним договір оренди землі, повідомляють «Наші Гроші. Львів».
Йдеться про ділянку площею майже 2,7 га на вул. Щурата, яку Львівська міськрада ще у 2019 році вирішила надати в оренду на 10 років «ЖБК «Північна околиця» для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Щороку за ділянку ЖБК сплачує близько 2 млн грн.
12 лютого виконком Львівської міськради погодив містобудівні умови та обмеження на будівництво великого ЖК на вул. Щурата, а на найкращий проект комплексу оголосили архітектурний конкурс, у якому переміг проект «Майстерні Бєляєвих». За проектом, ЖК мав складатися з 11 будинків різної поверховості, від 6 до 14 поверхів, із комерційними приміщеннями та офісами. Однак пізніше архітектурне бюро відмовилось співпрацювати з забудовником через розбіжності.
Однак 15 листопада суддя Господарського суду Львівської області Зоряна Горецька визнала «Північну околицю» житлово-будівельним кооперативом і заперечила, що ділянку передали з порушеннями, оскільки закон дозволяє юридичним особами орендувати землю. Тож суд визнав законним будівництво житлового комплексу на вулиці Щурата.
Зазначимо, ЖБК «Північна околиця» заснували у 2018 році. Його керівником є Олександр Білан. Раніше забудовник також заявляв про готовність співфінансувати будівництво школи в районі вул. Щурата.