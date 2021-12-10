Масштабний житловий комплекс на вул. Щурата має складатися з 11 будинків різної поверховості

Господарський суд Львівської області визнав законним будівництво житлового комплексу «Північна околиця» на вул. Щурата. Раніше прокуратура в суді вимагала визнати недійсним договір оренди землі, повідомляють «Наші Гроші. Львів».

Йдеться про ділянку площею майже 2,7 га на вул. Щурата, яку Львівська міськрада ще у 2019 році вирішила надати в оренду на 10 років «ЖБК «Північна околиця» для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Щороку за ділянку ЖБК сплачує близько 2 млн грн.

12 лютого виконком Львівської міськради погодив містобудівні умови та обмеження на будівництво великого ЖК на вул. Щурата, а на найкращий проект комплексу оголосили архітектурний конкурс, у якому переміг проект «Майстерні Бєляєвих». За проектом, ЖК мав складатися з 11 будинків різної поверховості, від 6 до 14 поверхів, із комерційними приміщеннями та офісами. Однак пізніше архітектурне бюро відмовилось співпрацювати з забудовником через розбіжності.

Водночас Галицька окружна прокуратура подала до суду на міську раду з вимогою скасувати ухвалу і договір про оренду землі, обґрунтувавши позов тим, що міська рада надала ділянку в оренду кооперативу, який не є житлово-будівельним, із порушенням земельного кодексу. У липні Господарський суд Львівщини задовольнив позов прокурорів і заборонив виконувати будь-які роботи на цій ділянці.

Однак 15 листопада суддя Господарського суду Львівської області Зоряна Горецька визнала «Північну околицю» житлово-будівельним кооперативом і заперечила, що ділянку передали з порушеннями, оскільки закон дозволяє юридичним особами орендувати землю. Тож суд визнав законним будівництво житлового комплексу на вулиці Щурата.

Зазначимо, ЖБК «Північна околиця» заснували у 2018 році. Його керівником є Олександр Білан. Раніше забудовник також заявляв про готовність співфінансувати будівництво школи в районі вул. Щурата.