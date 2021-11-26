Новий ЖК збудують на вул. Зеленій біля парку «Погулянка»

Біля парку «Погулянка» у Львові збудують 5-секційний житлово-офісний комплекс. Будівництво вестимуть на території, де раніше розташовувались корпуси НАК «Надра України», при цьому частину будівель знесуть. Замовником будівництва є власник інформаційної агенції «Гал-інфо» Ігор Фурта, втім житло, ймовірно, будуватиме компанія «Парус Development». Відповідні містобудівні умови і обмеження погодив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 26 листопада.

Раніше будівлі на вул. Зеленій, 111 належали НАК «Надра України». Тут розташовувались гуртожиток та лабораторно-камеральний корпус загальною площею 4699 м2. Однак у 2019 році «Надра України» продала своє майно фірмі «Квадрига-4» за 14,2 млн грн. Пізніше «Надра України» подали до суду, щоб скасувати цей договір, але безрезультатно.

Нинішній вигляд території, де будуватимуть житловий комплекс (фото ЛМР)

Новий житловий комплекс складатиметься з п’яти 6-поверхових зблокованих секцій з двором всередині. Існуючу будівлю, яка виходить на вул. Зелену, мають реконструювати, надбудувати два поверхи і облаштувати там офіси та конференц-зал. В інших чотирьох секціях передбачене житло з підземним паркінгом.

У житловому комплексі запланований приватний дитсадок. Окрім того, забудовник передасть у комунальну власність приміщення площею 300 м2 для відкриття філію бібліотеки №40.

ЖК складатиметься з п'яти секцій, чотири з яких будуть житловими

Містобудівні умови і обмеження на нове будівництво тримала ТзОВ «Квадрига-4». За даними YouControl, ця компанія належить Ігорю Фурті – власнику львівської інформагенції «Гал-інфо» та бізнес-партнеру власника «Львівської хвилі» Мирослава Хом’яка. Водночас під час засідання виконкому забудовника представляв Олег Манзій – співзасновник будівельної компанії «Парус Development».

У липні цього року депутати Львівської міськради виділили компанії «Квадрига-4» земельну ділянку на вул. Зеленій в оренду на 5 років. Згідно з планом зонування Личаківського району, ділянка розташована у зоні Ж-2 (малоповерхова забудова до шести поверхів) та зоні Р-3 (озеленені території).