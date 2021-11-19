Житловий будинок складатиметься з трьох секцій від 3 до 6 поверхів

Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив будівництво житлового будинку на 3-6 поверхів на місці вілли ХХ століття на вул. Колумба. Відповідне рішення виконком погодив на засіданні у п’ятницю, 19 листопада.

Новий житловий будинок на вул. Колумба, 8,8-а складатиметься з трьох секцій на три, п’ять та шість поверхів. Загалом тут передбачається 34 квартири. Загальна площа забудови становитиме 0,2 га. У будинку також запланований підземний паркінг на 34 місця.

Згідно з детальним планом цієї території, земельні ділянки, де буде вестися будівництво, перебувають у зоні Г-2 (зона центру ділової та громадської діяльності районного значення). У цій зоні допускається змішане будівництво з житловими квартирами на верхніх поверхах і магазинами та іншими громадськими приміщеннями на перших поверхах. До розробки детального плану території це була зона транспортної інфраструктури.

Візуалізація майбутнього багатоквартирного будинку на вул. Колумба, 8,8-а

Зараз на території, де планується будівництво багатоквартирного будинку, розташована вілла «Кароліна», споруджена на початку ХХ століття. Вона не є пам’яткою архітектури.

Віллу «Кароліна» збудували на початку ХХ століття, зараз вона перебуває у занедбаному стані (фото Forgotten Galicia)

Містобудівні умови і обмеження на будівництво житлового будинку на вул. Колумба, 8, 8-а отримали львів’яни Марія та Ігор Штай. За даними YouControl, раніше Марія Штай була фізичною особою-підприємцем і займалась роздрібною торгівлею годинниками та ювелірними виробами. Ігор Штай раніше займався торгівлею хлібобулочними виробами.