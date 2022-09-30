Біля закинутого автобусного заводу у Львові планують збудувати кілька готелів та офісів. Відповідний детальний план території в районі вул. Стрийської, Луганської та Персенківки у четвер, 29 вересня, затвердили депутати Львівської міськради на сесії.

Йдеться про територію поблизу залізничної колії, багаторівневої розв’язки на вул. Луганській – Стрийській, неподалік Львівського автобусного заводу, загальна площа якої 20,6 га.

Територія, яку охоплює ДПТ

Згідно з затвердженим ДПТ, тут планують збудувати 16-поверховий апарт-готель та ще кілька готелів нижчою поверховістю, де загалом облаштують понад 600 номерів. Поруч планують побудувати 10-поверховий офісний центр, а також багатофункційний комплекс із супермаркетом, магазинами та закладами харчування.

Також, за планом, тут збудують дворівневий підземний паркінг на 460 місць та наземний на 150 місць. У довгостороковій перспективі на цій ділянці також планують облаштувати пересадковий паркінг на 1,2 тисячі автомобілів.

Замовником розробки ДПТ є ТзОВ «Львівський завод будівельних виробів». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, завод зареєстрований понад 20 років тому на вул. Персенківка, 2. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є львівʼянин Микола Паньків.

Зазначимо, що територія автобусного заводу перебуває у приватній власності, натомість ділянки поруч активно забудовують житловими комплексами, офісними і торговими центрами.