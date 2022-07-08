Російський олігарх Ігор Чуркін отримав заочну підозру від ДБР

ДБР заочно повідомило про підозру власнику збанкрутілого Львівського автобусного заводу Ігорю Чуркіну та директору підприємства за махінації з майном заводу. Російський бізнесмен намагався заблокувати продаж на аукціоні майна ЛАЗу, яке було в заставі банку.

У п'ятницю, 8 липня, ДБР повідомило, що Ігоря Чуркіна підозрюють у завідомо неправдивому повідомленні про злочин (ст. 383 ККУ).

Йдеться про те, що ТОВ «Львівські автобусні заводи» взяло великий кредит у державному банку «Укрексімбанк» під заставу свого майна. Його власник – громадянин РФ Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредит банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі, та спробував заблокувати проведення аукціону з його продажу. Підлеглий Чуркіну керівник натомість звинуватив у незаконних діях працівників банку, написавши на них заяву в поліцію.

«Підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому кримінальному правопорушенні. Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно», – повідомили в ДБР.

Ігорю Чуркіну та керівнику підприємства заочно повідомили про підозру у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення (ст. 383 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. Наразі фігурантів готуються оголосити в розшук. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генпрокурора.

Ігор Чуркін – російський бізнесмен та племінник відомого російського політика і дипломата Віталія Чуркіна. Він володіє акціонерною корпорацією «Мерибені енерджі корп» (Канада), корпорацією «Євротрак Технолоджіс лімітед» (Канада), приватною компанією «Сіті транспорт Констракшн Інвестмент ЛТД» (Великобританія), які є засновниками ТОВ «Львівські автобусні заводи», у власності якого була більшість майна збанкрутілого Львівського автобусного заводу.

Влітку минулого року «Укрексімбанк» виставив на відкриті торги борги збанкрутілого Львівського автобусного заводу (ЛАЗ). Напередодні аукціону до суд звернувся директор ТОВ «Львівські автобусні заводи» з вимогою накласти арешт на права вимоги за кредитами ЛАЗу та заборонити їхній продаж – суд задовольнив це клопотання.

Попри заборону суду аукціон відбувся, борги заводу за понад 170 млн грн купила київська компанія «Капітал-Фінанс», власником якої є львівський бізнесмен Максим Чухен. Переможець аукціону отримав право на нерухоме та рухоме майно ЛАЗу, яке перебувало в кредитній заставі «Укрексімбанку». Йдеться про адміністративні й виробничі будівлі ЛАЗу, а також приміщення головного виробничого корпусу й рухоме майно (виробниче обладнання цехів).