У Львові стартували громадські обговорення проекту детального плану території (ДПТ) в районі колишнього Львівського автобусного заводу, вул. Персенківки та вул. Луганської. Тут пропонується будівництво одразу кількох апарт-готелів, найвищий з яких сягатиме 16 поверхів, а також офісів та магазинів.

Детальний план території охоплює 20,6 га – це зона перетину вул. Стрийської, Луганської та Персенківки. На цій території зараз розташовані залізнична колія, промислові підприємства, адміністративні будівлі, колишній гуртожиток ЛАЗу тощо. Неподалік розташований монастир Ордену кармелітів босих, який є пам’яткою архітектури місцевого значення. Відповідно до генплану Львова, ділянка ДПТ належить до територій громадських комплексів та об’єктів.

Червоним кольором позначена територія ДПТ

На цій території планують збудувати один 16-поверховий апарт-готель і ще кілька готелів квартальної забудови до 7 поверхів, де загалом заплановано 609 номерів. Поруч планують збудувати 10-поверхову офісну будівлю. ДПТ також передбачає будівництво багатофункціонального комплексу з супермаркетом, магазинами з одягом, дитячим садочком та закладами харчування.

Між офісами і будівлями апарт-готелів облаштують зелені зони та простори для відпочинку. Тут також планують збудувати дворівневий підземний паркінг на 460 машин та наземний паркінг на 150 місць. У перспективі 10 років на цій території також планують облаштувати пересадковий паркінг на 1,2 тисячі машин.

Громадське обговорення проекту детального плану території триватиме до 29 серпня. А 17 серпня відбудеться громадське слухання проекту ДПТ у будівлі «Порохової вежі» на вул. Підвальній, 4. Початок о 15:00.

Територія, на яку розробили детальний план, розташована поруч з колишнім Львівським автобусним заводом, де незабаром також можуть стартувати будівельні роботи. Нагадаємо, нещодавно державний «Укрексімбанк» продав київській компанії «Капітал-Фінанс» частину боргів Львівського автобусного заводу що тепер дозволить їй претендувати на частку майна заводу. Львівська мерія заборонила будувати тут житло, натомість територію мають використати під громадську або промислову функції. Впритул до ЛАЗу уже триває будівництво хабу з ресторанами та офісами.