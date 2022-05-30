Ще одне місце для шопінгу, покупок для дому та відпочинку львів’ян тепер на вулиці Стрийська, 45

13 травня у Львові на вул.Стрийська,45 відкрили новий торговий центр Fabrik. Загальна площа комплексу – 14,5 тис.м2, торгова – 9,5 тис.м2.

Будівництво торгового центру розпочалося ще у грудні 2020 року, а відкриття було заплановано на березень цього року, однак через війну все довелося перенести. Попри воєнний стан в країні та досить непростий час для бізнесу, у торговому центрі все ж відкрили свої магазини оператори українського та міжнародного ринків. Зокрема на першому поверсі представлений продуктовий супермаркет Сільпо у новому форматі.

Концепція комплексу

Торговий центр Fabrik займає лише перші два поверхи, а вище – з 3 по 6 поверхи – розташований офісний центр. Перевагою комплексу є дворівневий підземний паркінг, який у сьогоднішніх умовах слугує для відвідувачів та працівників центру надійним укриттям.

В загальному у торговому центрі розмістилися 25 магазинів, також тут представлено 6 ресторанів різного формату. Окрім продуктової мережі Сільпо, у комплексі є й інші якірні оператори. На другому поверсі тут розташовані рітейлер побутової техніки та електроніки Фокстрот, польський магазин одягу SinSay та компанія JYSK, яка спеціалізується на товарах для дому, меблях та фурнітурі. Щодо закладів харчування, то на першому поверсі комплексу розміщені піцерія Celentano, кафе-кондитерська SHOco, ресторан грузинської кухні Хінкальня та інші.

Будівництво, проєктування та управління

Комплекс Fabrik проєктувала архітектурно-інжинірингова компанія AVR Development. А сам торговий центр належить компанії “Ріел Естейт Груп”, в портфелі якої налічується вже понад 10 торгових та офісних центрів. Зокрема туди й входить торгово-розважальний центр ЛАЗ-695, який розташований поруч з Fabrik. Реалізацією та управлінням обох торгових центрів займається компанія WR Group.

Торговий центр Fabrik займає лише перші два поверхи, а вище – з 3 по 6 поверхи – розташований офісний центр

Відкриття

13 травня, торговий центр Fabrik вперше відчинив свої двері для львів'ян та гостей міста. Проте війна все ж внесла свої корективи, адже не всі магазини в торговому центрі зараз працюють. Деякі з них затримаються з відкриттям на декілька тижнів.

Ніяких концертів, запрошених знаменитостей та розважальних програм: відкриття ТЦ Fabrik провели без урочистостей та гулянок.

«Ми вважаємо, що зараз недоречно влаштовувати гучне та грандіозне відкриття з концертами. Усі орендарі Fabrik з розумінням віднеслися до цього, бо всі знають, наскільки важливо зараз насамперед підіймати економіку країни», – розповідає представниця компанії WR Group Юлія Будинкевич.

Сьогодні, у зв’язку з впровадженням комендантської години, торговий центр працює у скороченому режимі. Більшість магазинів та ресторанів працюють з 09:00 до 21:00, а двері комплексу відчинені для відвідувачів з 08:00 до 22:00.

Розташування

Торговий центр розміщений біля перехрестя вулиць Стрийська-Наукова, на перетині трьох районів Львова: Сихівський, Франківський та Галицький. Поруч з комплексом розташована хороша транспортна розв’язка, тому локація ТЦ є зручною як для жителів Львова, так і для його гостей.

Тож відтепер асортимент торгових центрів Львова має поповнення. Новий комплекс Fabrik вже працює та готовий приймати відвідувачів. Ще одне місце для шопінгу, покупок для дому та відпочинку львів’ян тепер на вулиці Стрийська, 45.