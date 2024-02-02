Червоним кольором позначені межі ділянки, де поліція планує будувати ЖК

Головне управління Національної поліції у Львівській області збудує житловий комплекс на вул. Трускавецькій у Львові та передасть одне з приміщень під комунальну школу. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у п’ятницю, 2 лютого.

Ідеться про забудову ділянки площею 3,27 га на розі вул. Тролейбусної та Трускавецької, де збудують багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгами. За містобудівними умовами та обмеженнями в Львівську міську раду звернулась обласна поліція, одна для будівництва вона планує залучити інвестора – будівельну компанію, її назву та умови співпраці наразі не розголошують.

За проектом, комплекс скрадатиметься із кількох житлових будинків висотою переважно від 4 до 8 поверхів, а один із будинків на розі кварталу буде 9-поверховим. Нежитлові будівлі, зокрема, офісний центр збудують на півдні ділянки, ближче до гаражного кооперативу.

«Цей інвестиційний проект, що передбачає будівництво приміщень поліції на вул. Збиральній, Також в межах цього будівництва передало будівлю для облаштування в майбутньому міської школи», – розповів під час засідання виконавчого комітету головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Візуалізація забудови

Крім школи, на території комплексу буде вбудований садочок із прилеглою для занять на відкритому повітрі територією.

Представник поліції на засіданні виконкому додав, що на вул. Збиральній облаштують базу для спецпідрозділів, які зараз суттєво розширюються.