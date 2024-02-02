Фасад нового будинку з вул. Героїв УПА

На вул. Героїв УПА збудують новий малоповерховий житловий комплекс з дитячим спортмайданчиком та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у п’ятницю, 2 лютого.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,098 га на вул. Героїв УПА, 11, де зараз розташована занедбана двоповерхова будівля. Сама ділянка перебуває в межах історичного ареалу міста та призначена для будівництва багатоквартирної житлової забудови.

Ділянка проектування та нинішній вигляд території

У березні 2021 року ТОВ «Резерв Плюс» придбало в Львівської міськради за 8 млн грн на онлайн-аукціоні цю двоповерхову будівлю площею 450,6 м2. У травні 2023 року компанія оформила документи на ділянку під будівлею та взяла її в оренду на 10 років. За цю землю компанія буде щороку сплачувати міськраді 235 тис. грн.

На місці закинутої промислової будівлі збудують 5-поверховий будинок зі сторони вул. Героїв УПА та флігель всередині двору.

«Четвертий поверх – це до карнизу, що співмірно трьом історичним поруч – зліва і справа, ще один поверх заглиблений, мансардний додатковий поверхи. І в кінці ділянки є флігель за історичним розплануванням. Між ними – спортивний дитячий майданчик», – розповів під час засідання виконавчого комітету головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Візуалізація майбутнього ЖК

Під ЖК на 16 квартир облаштують підземний паркінг на 20 місць. Перший поверх облаштують під комерцію.

ТОВ «Резерв Плюс», згідно з даними YouControl, належить до групи компаній «Інтергал-буд» народного депутата 5-8 скликань Володимира Зубика.