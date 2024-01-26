Багатофункційний комплекс побудують на вул. Городоцькій, 359

Біля АС «Західна» на околиці Львова розбудують автостанцію з офісами, готелем та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у п’ятницю, 26 січня.

Йдеться про забудову ділянки площею майже 0,55 га на вул. Городоцькій, 359, поруч із чинною АС «Західна». Комунальна ділянка, що зараз використовується як парковка, належить до земель промисловості, транспорту і зв’язку. З липня 2022 року цю ділянку орендує ТзОВ «Бізнесресурс».

Згідно з містобудівними документами, на вул. Городоцькій, 359 планують збудувати багатофункційний комплекс із автостанцією, що включатиме торгові точки, готель, офіси, підземний паркінг, а також зали очікування для пасажирів і посадкові перони.

«Є намір сформувати дійсно функціональну продуману автостанцію, що передбачатиме певні сервіси, які зазвичай супроводжують автостанцію. Зокрема буде заклад торгівлі, буде невеличкий готель і, власне, інші сервіси. Будуть зали очікування, підземний паркінг, що дасть можливість припаркуватись у різних форматах. Є офісні приміщення і сам об’єм автостанції з перонами, зонами відстійників і необхідними посадковими елементами», – розповів під час засідання виконавчого комітету головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Бізнесресурс» зареєстроване у 2012 році на вул. Городоцькій, 280. Одноосібним власником компанії є мешканець Самбора Володимир Романяк. Йому належать кілька будівельних компаній та «Самбірське АТП 14 608».

Додамо, що АС «Західна» на вул. Городоцькій у Львові відкрили 1 червня 2016 року. Сюди курсують автобуси Самбірського, Мостиського, Городоцького та Пустомитівського напрямків.