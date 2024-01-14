Львівська міськрада шукає перевізників на сім автобусних маршрутів

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради оголосив конкурс на визначення перевізників для обслуговування семи міських маршрутів. Ідеться про автобуси №12, 30, 48, 49А, 39А, 57 і 92.

Як вказано в оголошенні, перевізник-претендент має забезпечити роботу автобусів, 50% із яких мають бути пристосовані для перевезення людей з інвалідністю та встановити обладнання для повноцінної роботи безготівкової оплати проїзду та електронного квитка. Крім цього, перевізник має забезпечити наявність GPS-системи на всіх автобусах свого маршруту, що передаватиме ці дані Центр керування руху ЛКП «Львівавтодор».

Умови конкурсу перевізників на сім міських маршрутів

Перевізників просять зголошуватись на конкурс до 9 лютого 2024 року та надсилати відповідні пакети документів за адресою міського управління транспорту – вул. Сахарова, 2. Сам конкурс на визначення перевізників для семи автобусних маршрутів проведуть 27 лютого.

Нагадаємо, на початку березня 2023 року Львівська міська рада оголосила конкурс перевізників на третину міських автобусних маршрутів, однак оголошення його результатів кілька разів переносили.

Додамо, що з 11 грудня в усьому громадському транспорті Львова запустили можливісить безготівкової оплати проїзду та оновили тарифи на проїзд, згідно з якими, найдешевшим є проїзд із завалідованою «ЛеоКарт» – 13 грн, оплата безготівкою – 15 грн, готівкою – 20 грн.