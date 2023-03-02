Вперше за три роки Львівська міськрада оголосила новий конкурс на понад 20 міських автобусних маршрутів. Раніше такі конкурси проводили щороку, проте їх перестали проводити ще у 2020 році – спершу через пандемію коронавірусу, а згодом через війну. Зараз мерія хоче обрати перевізників майже на третину маршрутів, частина з яких не обслуговується ще з 2017 року.

Як пояснив ZAXID.NET начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів, серед запропонованих маршрутів (загалом це близько третини від усіх) є також ті, які стосуються навколишніх сіл, які доєдналися до Львівської міської громади нещодавно, або ж на обслуговування яких укладені тимчасові договори.

«Це конкурс на ті маршрути, де сьогодні не їздять перевізники, або, ті, які не мають постійних договорів. Таких маршрутів у нас більше двох десятків. На більшу частину цих маршрутів ще з 2017 року не подавався жоден перевізник, також у списку є маршрути, які мають тимчасові договори, вони їздять у населені пункти, які доєдналися до Львівської міської територіальної громади», – розповів ZAXID.NET Орест Олеськів.

Конкурс оголошений на такі маршрути: 12, 24, 30, 35, 36, 36а, 48, 50, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 90, а також 92.

Окрім них, конкурс оголосили і на маршрути, які зараз обслуговують недобросовісні перевізники. «Ми оголосили конкурс на пакет маршрутів, на яких їздить «Фіакр-Львів», це 17-й, 39-й і 41-й маршрут. Останнім часом цей перевізник недобросовісно виконував свої зобов'язання. Цьому перевізнику було надіслане попередження про розривання договору», – додав начальник міського управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Перевізники мають подати заявки на конкурс до 30 березня.