Львівська мерія оголосила конкурс на третину міських маршрутів
Вперше за три роки Львівська міськрада оголосила новий конкурс на понад 20 міських автобусних маршрутів. Раніше такі конкурси проводили щороку, проте їх перестали проводити ще у 2020 році – спершу через пандемію коронавірусу, а згодом через війну. Зараз мерія хоче обрати перевізників майже на третину маршрутів, частина з яких не обслуговується ще з 2017 року.
Як пояснив ZAXID.NET начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів, серед запропонованих маршрутів (загалом це близько третини від усіх) є також ті, які стосуються навколишніх сіл, які доєдналися до Львівської міської громади нещодавно, або ж на обслуговування яких укладені тимчасові договори.
«Це конкурс на ті маршрути, де сьогодні не їздять перевізники, або, ті, які не мають постійних договорів. Таких маршрутів у нас більше двох десятків. На більшу частину цих маршрутів ще з 2017 року не подавався жоден перевізник, також у списку є маршрути, які мають тимчасові договори, вони їздять у населені пункти, які доєдналися до Львівської міської територіальної громади», – розповів ZAXID.NET Орест Олеськів.
Конкурс оголошений на такі маршрути: 12, 24, 30, 35, 36, 36а, 48, 50, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 90, а також 92.
Окрім них, конкурс оголосили і на маршрути, які зараз обслуговують недобросовісні перевізники. «Ми оголосили конкурс на пакет маршрутів, на яких їздить «Фіакр-Львів», це 17-й, 39-й і 41-й маршрут. Останнім часом цей перевізник недобросовісно виконував свої зобов'язання. Цьому перевізнику було надіслане попередження про розривання договору», – додав начальник міського управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.
Перевізники мають подати заявки на конкурс до 30 березня.