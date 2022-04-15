Визначено переможців на приміські та міжміські маршрути різних напрямків

Львівська ОДА оголосила результати конкурсу з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах у межах області. Визначено перевізників, які обслуговуватимуть 58 маршрутів. Ще 15 напрямків залишаються без обслуговування, на ці маршрути не зголосився жоден перевізник.

Конкурс для перевізників на 73 приміські та міжміські маршрути Львівщини був оголошений наприкінці минулого року. У грудні тривав прийом документів, зголосилися 24 перевізники. У результаті на 15 маршрутів не подав документи жоден перевізник, тому на ці напрямки оголошуватимуть повторний конкурс.

ЛОДА у четвер, 14 квітня, оприлюднила такі результати конкурсу:

Приміський маршрут №112 Львів (вул. Шевченка, 105) – Вороців. Документ подав один претендент ФОП Копко Ігор Богданович, який і визнаний переможцем. Обслуговуватиме маршрут двома автобусами – «Богдан» і БАЗ.

Приміський маршрут №144 Львів (АС-2) – Бірки – Ясниська з виконанням окремих рейсів у села Рокитне та Великі Гори. Один претендент ФОП Левчук Роман Богданович, який і визначений переможцем. Чотири автобуси – два БАЗ, «Богдан» та один Solaris Urbino, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю.

Приміський маршрут №167А Львів (АС-2) – Жовква – Блищиводи – Зіболки. Ніхто з перевізників документи не подав.

Приміський маршрут №169 Львів (АС-3) – Милятичі. Подався один перевізник ФОП Левчук Роман Богданович. Один автобус БАЗ.

Приміський маршрут №173 Львів (вул. Шевченка, 105) – Повітно. До участі в конкурсі зголосився один перевізник «Міра і К», який досі обслуговував маршрут. Автобус БАЗ.

Приміський маршрут №175 Львів (АС-2) – Мокротин. Далі обслуговуватиме діючий перевізник «Львівське АТП-14631». Два автобуси БАЗ.

Приміський маршрут №177 Львів (вул. Шевченка, 105) – Лелехівка. Ніхто з перевізників документи не подав.

Приміський маршрут №197 Львів (АС-3) – Калинка. Ніхто з перевізників документи не подав.

Приміський маршрут №215 Львів (АС-2) – Ременів. Ніхто з перевізників документи не подав.

Приміський маршрут №218 Львів (АС-2) – Липники. Ніхто з перевізників на цей маршрут не зголосився.

Приміський маршрут №222 Львів (АС-2) – Якимів. ПАТ «Львівське АТП-14630». Автобус БАЗ.

Приміський маршрут №258 Львів (АС-2) – Кудирявці – Дунів. Перевізник «Міра і К». Автобус БАЗ.

Приміський маршрут №263 Львів (вул. Личакіська, 162-182) – Верхня Білка. ПП «ВестАвто» з автобусом марки БАЗ.

Приміський маршрут №285 Жидачів – Новий Розділ через Ходорів, Чорний Острів, Бориничі. Миколаївське АТП-14627. Автобус ПАЗ.

Приміський маршрут №293 Червоноград – Цеблів. Ніхто з перевізників документи не подав.

Приміський маршрут №303 Червоноград – Стремінь. Ніхто з перевізників документи не подав.

Приміський маршрут №331 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Ганачівка – Селисько. ПП «Автошлях». Автобус марки ЧАЗ.

Приміський маршрут №332 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Під’ярків. ПП «Автошлях». Один автобус марки БАЗ.

Приміський маршрут №350 Золочів – Броди. Маршрут продовжить обслуговувати діючий перевізник «Золочівавтотранс». Автобус марки БАЗ.

Приміський маршрут №351 Дрогобич – Гірське. ПП «Галич-Авто». Один автобус БАЗ.

Приміський маршрут №357 Самбір – Дрогобич. Обслуговуватиме діючий перевідник «Самбірське АТП-14608». Один автобус БАЗ.

Приміський маршрут №358 Стрий (АС-3) – Дрогобич (АС-2). Роботу продовжить діючий перевізник «Стрийське АТП». Шість автобусів марки БАЗ, РУТА.

Міжміський маршрут №512 Львів (АС-2) – Добротвір – Рокети. Продовжить роботу діючий перевізник ФГ «Лебідь». Автобус БАЗ.

Міжміський маршрут №513 Львів(АС-2) – Добротвір – Долина. Діючий перевізник ФГ «Лебідь». Автобус БАЗ.

Міжміський маршрут №515 Львів (АС-2) – Високофедорівка. Радехівське АТП-14629. Автобус БАЗ.

Міжміський маршрут №521 Новояворівськ – Шегині. Ніхто з перевізників документи не подав.

Міжміський маршрут №542 Львів (АС-2) – Вузлове – Нестаничі. Ніхто з перевізників документи не подав.

Міжміський маршрут №547 (1-й графік) Львів (АС-5) – Кологори – Вибранівка – Бринці Загірні – Чорний Острів з виконанням окремих рейсів до Ходорова. Ніхто з перевізників не зголосився.

Міжміський маршрут №547 (2-й графік) Львів (АС-5) – Кологори – Вибранівка – Бринці Загірні – Чорний Острів. Перевізник «Успіх-БМ». Автобус марки «Стрий-Авто».

Міжміський маршрут №549 Львів(АС-2) – Белз – Варяж. Ніхто з перевізників не зголосився.

Міжміський маршрут №551 (7-й та 8-й графік) Львів (АС-2) – Червоноград. Продовжить роботу діючий перевізник Львівське АТП-14631. Два автобуси БАЗ.

Міжміський маршрут №582 Львів (АС-2) – Купичволя. ФОП Левчук Роман Богданович. Автобус БАЗ.

Міжміський маршрут №606 (1-й графік). Червоноград – Щуровичі. Ніхто не зголосився.

Міжміський маршрут №614 (2-й та 3-й графіки) Львів (АС-3) – Комарно – Переможне через Пустомити. «Гал-Всесвіт», два автобуси БАЗ.

Міжміський маршрут №617 Дрогобич (АС-2) – Городок. Діючий перевізник Львівське АТП-14631. Один автобус БАЗ.

Міжміський маршрут №620. Дрогобич (АС-2) – Яворів. Самбірське АТП-14608. Автобус БАЗ.

Міжміський маршрут №626 Дрогобич (АС-2) – Орів. Роботу продовжить діючий перевізник «Транс-Екіпаж» з автобусом марки БАЗ.

Міжміський маршрут №632 Борислав – Риків. Продовжить роботу діючий перевізник ПП «Тур-Авто» з автобусом БАЗ.

Міжміський маршрут №637 Трускавець – Шегині через Борислав. Роботу продовжить діючий перевізник ПП «Дрогобич-Автотранс». Автобус БАЗ.

Міжміський маршрут №682 Кам’янка-Бузька – Червоноград. «Червоноградське АТП-14628». Один автобус БАЗ.

Міжміський маршрут №697 Львів (АС «Західна») – Старий Самбір – Недільна. «Самбірське АТП-14608». Автобус БАЗ.

Міжміський маршрут №725 Львів (вул. Личаківська) – Кореличі. Продовжить роботу діючий перевізник ПП «Автошлях». Автобус БАЗ.

Міжміський маршрут №726 Львів (вул. Личаківська) – Малий Полюхів. Переміг діючий перевізник ПП «Автошлях». Автобус БАЗ.

Міжміський маршрут №731 Львів (вул. Личаківська) – Ладанці. ПП «Автошлях» з автобусом марки БАЗ.

Міжміський маршрут №733 Львів (вул. Личаківська) – Подусільна. Продовжить роботу діючий перевізник ПП «Автошлях». Автобус БАЗ.

Міжміський маршрут №734 Львів (вул. Личаківська) – Бачів. Діючий перевізник ПП «Автошлях» з автобусом БАЗ.

Міжміський маршрут №735 Львів (вул. Личаківська) – Лоні. Діючий перевізник ПП «Автошлях» з автобусом БАЗ.

Міжміський маршрут №737 Львів (вул. Личаківська) – Біле. Продовжить роботу діючий перевізник ПП «Автошлях» з автобусом БАЗ.

Міжміський маршрут №738 (2-й графік) Львів (вул. Личаківська) – Новосілки через Перемишляни. Діючий перевізник ПП «Автошлях» з автобусом БАЗ.

Міжміський маршрут №739 Львів (вул. Личаківська) – Смереківка. Продовжить обслуговувати діючий перевізник ПП «Автошлях» з автобусом БАЗ.

Міжміський маршрут №747 Львів(АС-5) – Перемишляни через Бібрку. Продовжить діючий перевізник ПП «Автошлях». Два автобуси БАЗ.

Міжміський маршрут №751 (1-й графік) Львів (вул. Личаківська) – Золочів – Поморяни. «ВестАвто». Автобус марки А-ГАЛАЗ.

Міжміський маршрут №751 (2-й графік) Львів (вул. Личаківська) – Золочів – Поморяни. Продовжить діючий перевізник ПП «АТП-Завада» з автобусом марки MAN.

Міжміський маршрут №757 (2-й графік) Львів (вул. Личаківська) – Підгірці через Золочів. «Золочівавтотранс» з автобусом БАЗ.

Міжміський маршрут №769 Львів (вул. Личаківська) – Майдан Гологірський, Майдан Гологірський – Золочів. Продовжить роботу «Золочівавтотранс». Автобус марки I-VAN.

Міжміський маршрут №770 Червоноград – Нововселище через Кам’янку-Бузьку, Буськ. Діючий перевізник «Золочівавтотранс». Автобус БАЗ.

Міжміський маршрут №772 Львів (АС-2) – Соколів через Новий Яричів. Ніхто не подався.

Міжміський маршрут №837 Львів (АС-5) – Ходорів – Жидачів через Дев’ятники. Обслуговуватиме діючий перевізник «Жидачівавтотранс» з автобусом БАЗ.

Міжміський маршрут №882 Львів (АС-5) – Ходорів – Новий Розділ. Обслуговуватиме діючий перевізник «Миколаївське АТП-14627». Автобуси БАЗ.

Міжміський маршрут №889 (1-й графік) Дрогобич (АС-2) – Сопіт – Славське через Сколе. ПП «Дрогобич-Автотранс». Автобус БАЗ.

Міжміський маршрут №889 (2-й графік) Дрогобич (АС-2) – Сопіт – Славське через Сколе. Ніхто з перевізників не подався.

Міжміський маршрут №929 Львів (вул. Личаківська) – Лагодів – Перемишляни – Станимир. Ніхто не зголосився.