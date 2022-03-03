Перевізники надають свої автобуси для перевезення військових та біженців

Приміські та міжміські автобусні маршрути, а також залізничні перевезення на Львівщині курсують зі зміненим графіком. Це пов’язано із залученням транспортних засобів для допомоги військовим та перевезення евакуйованих громадян. Про це у четвер, 3 березня, повідомляє Львівська ОДА.

В управлінні транспорту ZAXID.NET розповіли, що на сьогодні на Львівщині не курсує більше як половина від загальної кількості маршрутних автобусів. Ситуація щодень змінюється. Переважно забезпечені транспортним сполученням центральні дороги області. Віддалені села залишилися без маршруток.

«З кожним днем збільшується кількість автобусів для перевезення військових, дітей, переселенців. Приватні перевізники допомагають на безоплатній основі», – пояснили в управлінні транспорту ЛОДА.

Для уточнення інформації про графік руху окремих автобусних маршрутів або поїздів мешканців просять звертатися в Управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА за номером телефону: (096) 232 8058.