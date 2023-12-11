Із 11 грудня у всьому громадському транспорті Львова запровадили можливість безготівкової оплати проїзду. При цьому, у водія так само можна купити квиток за готівку, щоправда він коштуватиме дорожче.

ZAXID.NET відповідає на найпоширеніші питання про безготівкову оплату в громадському транспорті Львова.

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Скільки коштує проїзд?

Відтепер проїзд у всьому громадському транспорті коштує однаково. Вартість квитка відрізняється лише залежно від способу оплати, а саме:

за умови оплати «ЛеоКарт» – 13 грн за одну поїздку;

за умови оплати банківською карткою чи пристроєм із NFC – 15 грн за одну поїздку;

за умови оплати готівкою – 20 грн за одну поїздку.

Як тепер платити за проїзд?

Як і раніше, разовий квиток можна буде купити у водія за готівку. При цьому, водій має видати пасажиру паперовий квиток, на якому буде вказаний час валідації. Квиток необхідно зберігати до кінця поїздки, адже на всіх маршрутах працюватимуть контролери.

Водночас відтепер є можливість купити квиток банківською карткою чи пристроєм з NFC – через телефон чи годинник. Для цього в салоні автобуса, трамвая чи тролейбуса необхідно піднести картку або телефон до валідатора й дочекатися підтвердження покупки квитка. Ніяких інших підтверджень, як от паперовий квиток, пасажир не отримає, однак контролер зможу перевірити купівлю квитка спеціальним пристроєм.

А що з «ЛеоКарт»?

Власне, «ЛеоКарт» є найвигіднішим способом оплати проїзду. З 15 листопада оформити картку може кожен охочий. Для тих, хто вже має транспортну картку, нічого не змінюється. Як і раніше, необхідно зайти в салон, прикласти картку до валідатора та дочекатись підтвердження валідації – зеленої галочки на екрані валідатора.

Решта пасажирів може купити транспортну картку «ЛеоКарт» у пунктах продажу – кіосках «Інтерпрес» та терміналах EasyPay. Знайти відповідний кіоск чи термінал можна на карті. У цих же пунктах пожна поповнити картку, якщо ви вже її маєте, або ж поповнити через застосунок чи сайт EasyPay.

Вартість самої картки – 60 грн, плюс 10 грн необхідно покласти на депозит. Далі ви маєте поповнити картку на будь-яку суму. При цьому, за одну поїздку, оплачену «ЛеоКарт», із карти спишуть 13 грн.

Як перевірити баланс «ЛеоКарт»?

через валідатор у громадському транспорті. На екрані валідатора необхідно натиснути «інформація про квиток» і прикласти картку до зчитувача у нижній частині валідатора.

через застосунок, веб-сайт чи термінал EasyPay;

у кіоску «Інтерпрес» – необхідно звернутися до продавця і сказати, що хочете перевірити баланс «ЛеоКарт».

Як заплатити «ЛеоКарт» за попутників і багаж?

На валідаторі необхідно натиснути «додати квитки» та вибрати кількість пасажирів, за яких хочете оплатити (максимум три), натиснути «продовжити». Далі необхідно прикласти свою транспортну картку до зчитувача і дочекатись зеленої галочки.

Що робити пільговикам, школярам і студентам?

Більшість пільгових категорій упродовж минулого року вже оформили транспортні картки «ЛеоКарт». Це обов’язкова умова, якщо вони й надалі хочуть їздити в громадському транспорті безкоштовно. Виняток є лише для учасників бойових дій, які для безкоштовного проїзду повинні мати посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок участі в бойових діях, або інший документ, який підтверджує безпосередню участь у війні.

Для решти пільговиків посвідчення без валідації транспортної картки тепер діяти не будуть. Перелік категорій пасажирів, яким необхідно пільговий оформити «ЛеоКарт», можна переглянути за посиланням. Для цього, за попереднім записом, потрібно подати документи у пункти видачі транспортних карток.

Якщо ви студент чи школяр і ще не оформити транспортну картку, необхідно подати документи на її виготовлення через навчальний заклад. Для цього потрібно звернутись до відповідальної за збір документів у вашому закладі освіти, підготувати та передати необхідний перелік документів. Далі оформленням «ЛеоКарт» займається начальний заклад. Лише з транспортною карткою студенти матимуть 50% знижку на проїзд – 6 грн 50 коп. за квиток. Школярі з «ЛеоКарт», як і раніше, можуть їздити в громадському транспорті безкоштовно.

Абонементи та оплата через «Приват24»

Ті, хто купив абонемент на проїзд у електротранспорті до 11 грудня, й надалі зможе ним користуватись. Це стосується й електронних абонементів, придбаних у додатку «Приват24». Також поки що є можливість купити разовий квиток у «Приват24», втім невдовзі цю можливість скасують, аби стимулювати пасажирів переходити на «ЛеоКарт».

У мерії обіцяють, що згодом абонементи на електротранспорт замінять на цифрові, які діятимуть також і у автобусах. Наразі ж абонементи на електротранспорт подорожчали, зокрема, паперові проїзні на 30 днів коштують:

для підприємств і організацій – 500 грн;

звичайний проїзний – 430 грн;

студентський проїзний – 215 грн.

За умови придбання електронного проїзного квитка на 30 днів, тобто через додаток «Приват24», ціна звичайного і студентського становить 420 і 210 грн відповідно.

А що робити з вже придбаними квитками?

Придбані раніше паперові квитки вже не дійсні. Гроші за них можна повернути в офісі ЛКП «Львівелектротранс» на вул. Сахарова, 2 з 11 до 25 грудня.

Контроль та штрафи

Якщо ви сплачували проїзд загальною «ЛеоКарт», необхідно прикласти транспортну картку до терміналу контролера. Після цього контролер на дисплеї терміналу отримає інформацію, чи завалідований ваш проїзд.

Якщо ви оплачували проїзд у водія, він мав видати вам паперовий квиток із QR-кодом і часом валідації. За ним контролер зможе перевірити валідність квитка.

Штраф за безквитковий проїзд становить 300 грн. За порушення з боку водія – позбавлення премії, а при повторі – звільнення.