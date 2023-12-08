Нові тарифи будуть найвигіднішими для власників «ЛеоКарт»

У п’ятницю, 8 грудня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив нові тарифи на проїзд в усьому громадському транспорті Львова. Вартість проїзду залежатиме від способу розрахунку, найдешевше проїзд коштуватиме для власників транспортної картки «ЛеоКарт».

Згідно з рішенням виконкому, тариф на проїзд в автобусах, трамваях і тролейбусах буде однаковим і з понеділка, 11 грудня, становитиме:

За умови оплати «ЛеоКарт» – 13 грн за одну поїздку;

За умови оплати банківською карткою – 15 грн за одну поїздку;

За умови оплати готівкою – 20 грн за одну поїздку.

Вартість перевезення багажу дорівнюватиме вартості квитка на проїзд відповідно до умов оплати. Для студентів вартість квитка за «ЛеоКарт» становитиме 6,5 грн. Штраф за безквитковий проїзд для всіх категорій становитиме 300 грн.

Тож для власників «Леокарт», які користуються автобусами, проїзд навіть подешевшає, водночас для тих, хто користується переважно трамваями і тролейбусами, вартість проїзду суттєво зросте. Зараз проїзд в електротранспорті коштує 10 грн, якщо купувати квиток за готівку, і 8,5 грн – за умови безготівкової оплати через «Приват 24». Вартість проїзду в автотранспорті Львова становить 15 грн.

Оплата банківськими картками і через «Приват 24» в міському електротранспорті буде можливою до окремого рішення виконкому ЛМР.

Раніше у коментарі ZAXID.NET керівник управління мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило сказав, що пізніше тарифи на квиток у водія за готівку зростуть у ціні іще, аби стимулювати львівʼян переходити на безготівку. У рішенні виконкому ЛМР від 8 грудня зазначено, що з 1 червня 2024 року паперовий квиток у громадському транспорті Львова коштуватиме 25 грн.

Проїзні квитки

Також виконком встановив нові тарифи на місячні проїзні квитки для поїздок трамваями і тролейбусами. Це рішення також почне діяти із понеділка, 11 грудня. Паперові проїзні на 30 днів коштуватимуть:

Для підприємств і організацій – 500 грн;

Звичайний проїзний – 430 грн;

Студентський проїзний – 215 грн.

За умови придбання електронного проїзного квитка на 30 днів, ціна звичайного і студентського буде становити 420 і 210 грн відповідно.

Проїзні квитки на 30 днів, придбані раніше за дату набрання рішенням чинності, будуть дійсними до завершення їхнього терміну дії.

Проїзд для військових

Зараз військові мають змогу безкоштовно отримати транспортну картку «ЛеоКарт». Також з 11 грудня вони зможуть їздити за посвідченнями – це буде єдина категорія, для якої діятимуть посвідчення.

Додамо, що пільгові картки «ЛеоКарт» у Львові почали видавати ще кілька років тому. Тих, хто ще такої не має, закликають отримати її якнайшвидше, адже штрафи контролери виписуватимуть вже з 11 грудня, перехідного періоду не буде. Різні посвідчення, що зараз надають право на пільговий проїзд у громадському транспорті, не діятимуть.

Нагадаємо, тестування безготівкової оплати проїзду на перших маршрутах у Львові запустили 5 червня. Наразі цей вид оплати запровадили на 20% автобусних маршрутів.