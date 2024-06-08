Антимонопольний комітет викрив тендерну змову між двома учасниками аукціонів із закупівлі робіт з реставрації адмінбудівлі у Львові та монастиря у Жовкві. Йдеться про підприємства об’єднання громадян «Центр Комплекс» та «Захід-Квартал» громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України».

АМКУ встановив, що обидві організації, всупереч закону України «Про публічні закупівлі», узгоджували свої дії під час підготовки та участі у двох торгах. Йдеться про тендер агенції ресурсів Львівської міської ради на ремонтно-реставраційні роботи адмінбудинку на пл. Галицькій, 15 у Львові. Його оголошували у серпні 2019 року. Вартість становила понад 17,7 млн грн. А також про тендер від історико-архітектурного заповідника у Жовкві з реставрації ансамблю Домініканського монастиря. Закупівлю оголошували у жовтні 2019 року, її очікувана вартість становила понад 39,2 млн грн. Змова двох підприємств призвела до спотворення результатів торгів.

За вчинені порушення підприємство об’єднання громадян «Центр Комплекс» оштрафували на 136 тис. грн, а «Захід-Квартал» – на 53 тис. грн.

За даними YouControl, підприємство об’єднання громадян «Центр Комплекс» зареєстроване у липні 1993 року у Львові на вулиці І.Франка. Керівниками підприємства є Олександр Хорощак. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. Компанія повністю належить громадській організації «Львівська обласна асоціація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України».

Підприємство об’єднання громадян «Захід-Квартал» громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України», за даними YouControl, зареєстроване у липні 2018 року у Львові на вул. П.Калнишевського. Керівником цієї організації також є Олександр Хорощак. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель.

Як раніше писав ZAXID.NET, Олександр Хорощак отримав підозру у підробці документів та привласненні 1,1 млн грн бюджетних грошей. Компанія «Центр комплекс» повинна була за 8,5 млн грн провести невідкладні заходи, спрямовані на запобігання виникненню надзвичайної ситуації на породному відвалі шахти у селі Сілець Сокальського району.

Зазначимо, що «Центр комплекс» входить до списку недобросовісних підрядників ЛМР та до «чорного списку» АМКУ за змову на торгах.