Юрій Бовт раніше служив у 24 бригаді, але ніколи не був командиром батальйону

У Львові водій, який назвався командиром батальйону 24 бригади, припаркував автомобіль Nissan Navara на пішохідному переході та погрожував побиттям перехожому, який зробив йому зауваження. На інцидент зреагували у 24 бригаді, зазначивши, що згаданий чоловік – колишній військовослужбовець, і він ніколи не обіймав офіцерської посади, а на сьогодні звільнений з лав ЗСУ за станом здоров’я.

Автор відео, львів’янин Артем Цебрій розповів, що попросив водія, який залишив свій пікап камуфляжного кольору прямо на пішохідному переході, перепаркувати авто, на що той зреагував дуже агресивно та погрожував хлопцеві побиттям.

«Ти хочеш, щоб я зараз тебе тут розірвав на шматки?», – заявив чоловік, який назвався командиром батальйону 24 бригади, супроводжуючи погрози грубою нецензурною лайкою.

Артем Цебрій уточнив ZAXID.NET, що інцидент трапився 20 червня близько 17:30 на перехресті вул. Кульпарківська – Перфецького, біля автозаправки «Укрнафти», неподалік управління патрульної поліції Львівської області.

«Чоловік апелював, що в нього інвалідність, тому він може ставати, де хоче. Я викликав поліцію, вони перевірили його документи і відпустили», – розповів Артем.

Як вдалося з’ясувати ZAXID.NET, перехожому погрожував колишній військовослужбовець Юрій Бовт, який ніколи не був командиром батальйону 24 бригади. Це підтвердили у 24 бригаді.

«В мережі активно шириться відео з недостойною поведінкою особи, яка представляється нібито одним з командирів 24 ОМБр імені короля Данила. Повідомляємо, що даний громадянин був звільнений з лав ЗСУ за станом здоровʼя в 2023 році і ніколи не обіймав офіцерської посади», – йдеться в повідомленні бригади.



«Командири 24 бригади – це досвідчені бойові офіцери, які ніколи не дозволять собі погроз в бік цивільних. Вони майже постійно перебувають в районі виконання бойових задач, обороняючи країну від окупантів», – наголосили в 24 бригаді.

Зі слів Артема Цибрія, на перехресті вул. Кульпарківська – Перфецького постійно паркуються автівки з порушеннями в зоні пішохідних переходів і на самих переходах, а тому числі поліцейські службові авто.

ZAXID.NET звернувся щодо згаданого порушника паркування в патрульну поліцію Львівщини, там наразі не прокоментували інцидент.