Водій припаркувався на велодорожці і погрожував велосипедистці, яка зробила йому зауваження

У понеділок, 17 червня, на вул. Пекарській у Львові водій автомобіля Volkswagen Jetta припаркувався на велодоріжці і погрожував застосувати перцевий балончик щодо велосипедистки, яка зробила йому зауваження. Про інцидент 31-річна львів’янка Марія Сокіл розповіла в соцмережі, водія розшукує патрульна поліція.

«Водій цієї машини наставив мені в обличчя газовий балончик і погрожував його використати, якщо я не поїду далі. Я не ризикнула мати обпечене лице заради справедливості в цій ситуації, але хочеться щоб дядя став відомим», – написала Марія у Facebook.

Як видно з оприлюднених велосипедисткою фото, водій не заїхав в кишеню для паркування, а зупинився на велодорожці, перегородивши дорогу велосипедистам. «І це не той випадок “де я мав стати?”, бо стати таки є де», – зазначила жінка.

Водій автомобіля припаркувався на велодоріжці, хоча поруч розміщена кишеня для паркування

Марія уточнила ZAXID.NET, що інцидент трапився у понеділок близько обіду, за кермом Volkswagen Jetta був водій віком близько 40 років.

«Я їхала і зупинилася, тому ще це вже був черговий автомобіль, який я об’їжджала. Пробачивши, що в середині авто є водій, я зробила йому зауваження. Він сказав, щоб я їхала далі. Я попередила, що можу зателефонувати в поліцію і тоді він буде мати адміністративне порушення. Після цього він витягнув газовий балончик, повернув його до мене і сказав, що використає його, якщо я не поїду далі. Я від’їхала далі, зробила фотографію і поїхала, тому що не хотіла мати з ним проблеми», – деталізувала Марія Сокіл.

У патрульній поліції Львівщини зазначили ZAXID.NET, що водія розшукують, йому загрожує штраф за порушення правил паркування. Окрім того велосипедистка планує звернутися в поліцію з заявою про погрози.