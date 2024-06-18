Водієм-порушником виявився львівський ріелтор Олег Феджора

У вівторок, 18 червня, патрульні поліцейські розшукали водія Volkswagen Jetta, який напередодні припаркувався на велодоріжці на вул. Пекарській у Львові та погрожував перцевим балончиком велосипедистці Марії Сокіл, яка зробила йому зауваження. Порушником виявився львівський юрист та ріелтор Олег Феджора.

Через день після інциденту Олег Феджора самостійно звернувся в редакцію ZAXID.NET та розповів, що це він за кермом Volkswagen Jetta припаркувався на велодорожіці, погрожував велосипедистці перцевим балончиком, а зараз шкодує за свій вчинок і хоче перед нею вибачитися.

«Всі помиляються, от і я помилився», – пояснив Олег Феджора ZAXID.NET.

Поліцейські склали на нього адміністративний протокол за порушення правил паркування, відтак він має сплатити штраф 340 грн.

Напередодні на вул. Пекарській водій Volkswagen Jetta не заїхав в кишеню для паркування, а зупинився на велодорожці, перегородивши дорогу велосипедистам. Коли велосипедистка Марія Сокіл зробила йому зауваження, він витягнув перцевий балончик і погрожував його застосувати. Про інцидент 31-річна львів’янка розповіла в соцмережі, водія розшукала патрульна поліція.