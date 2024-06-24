Нападників затримали, тривають слідчі дії

У неділю ввечері, 23 червня, у Львові учасники бійки напали на патрульних поліцейських, які приїхали на виклик. Інцидент трапився на вулиці Мазепи. Відео конфлікту поширили у місцевих Telegram-каналах. У патрульній поліції Львівської області прокоментували напад.

«Ми отримали повідомлення про адмінправопорушення на вулиці Мазепи. На дитячому майданчику серед натовпу інспектори помітили бійку між двома чоловіками. Під час припинення правопорушення на патрульних напали, двоє патрульних отримали тілесні ушкодження» , – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Як уточнили ZAXID.NET у патрульній поліції Львівщини, постраждалими патрульними є чоловік та жінка. Водночас там не уточнюють, які саме травми отримали поліцейські.

Двох нападників затримали, попередньо їхні дії кваліфікували за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Тривають слідчі дії.