Звуки пострілів у місті Ківерці пролунали ввечері 22 червня

У суботу, 22 червня, житель міста Ківерці Луцького району після погроз сім’ї мисливською рушницею, вийшов на вулицю та поранив сусіда. Коли ж на місце події прибули правоохоронці – порушник почав стріляти у них. Про це 24 червня повідомили у поліції Волині.

За даними слідства, виклик на спецлінію 102 надійшов від рідних 37-річного порушника, які завили, що він їм погрожує мисливською рушницею. Коли за вказаною адресою приїхав наряд поліції, чоловік почав стріляти у їхній бік.

«З’ясувалося, що до приїзду правоохоронців житель Ківерців зі зброєю в руках прийшов до 54-річного сусіда, який сидів в автомобілі, та здійснив декілька пострілів, внаслідок чого той отримав поранення руки», – зазначають у поліції.

Поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю та поранили порушника в ногу. Його затримали, а рушницю вилучили.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулюк, 54-річному постраждалому волинянину та 37-річному стрільцю надали медичну допомогу, госпіталізації вони не потребували.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Розслідування триває.