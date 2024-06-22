У Львові перевірили шість басейнів, два заклади не впустили лаборантів

У Львові провели перевірку якості води у басейнах міста. Два заклади не допустили працівників до своїх басейнів, міська рада не рекомендує їх відвідувати. Про це повідомила прес-служба ЛМР.

Із шести басейнів, які перевірило місто, вже вдруге поспіль у басейні СКА виявили незначне перевищення хлоридів. А мережа «Sport Life» та аквапарк «Пляж» двічі не допустили фахівців міської лабораторії для проведення дослідження. Тому міська рада не рекомендує відвідувати ці басейни. Зазначимо, що у Львові є три спорткомплекси Sport Life.

ZAXID.NET не вдалося отримати коментарі адміністрації названих басейнів, зважаючи на вихідні. Проте аквапарк пообіцяв прокоментувати у понеділок, а Sport Life попросив надіслати листа на електронну пошту. Варто також зауважити, що повідомлення мерії про відмову надати воду для аналізів з’явилось ще у четвер, 20 червня, однак навіть через три дні після цього ані Sport Life, ані аквапарк «Пляж» на своїх офіційних сторінках ніяк не відреагували на це застереження.

Воду обстежили у басейнах:

навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України (басейни відкритого та закритого типу),

палацу спорту «Динамо»,

оздоровчому центрі «Три стихії» (басейни 25 м та 50 м),

фітнес-комплексі «UNIFORCE».

Результати аналізів показали перевищення хлоридів в 1,2 рази у басейні СКА. Однак медики пояснюють, що купатися у воді з незначним перевищенням хлоридів безпечно. В управлінні охорони здоров’я зазначили, що на стан здоров’я відвідувачів басейну може впливати лише перевищення вільного хлору – цей показник у нормі. Водночас виявлений незначний надмір хлоридів не шкодить здоров’ю людини.

«Гранична допустима концентрація хлоридів у воді басейну становить 350 мг/л. При дослідженні води у басейні СКА виявили вміст хлоридів 397.04 мг/л, що перевищує норму у 1,1 раз. Ці значення не несуть шкоди відвідувачам. Виявлені хлориди мають вплив лише на саму воду – її смак та запах. Внаслідок взаємодії хлоридів з іншими хімічними речовинами у воді також можуть утворюватися відкладення на стінках та міжплиткових швах басейну і відбуватися корозія обладнання, але на організм людини вони не впливають», – пояснили медики.

Нагадаємо, працівники «Адміністративно-технічного управління» кожні два тижні перевіряють якість води у львівських басейнах. Працівники хімічної лабораторії відбирають проби води у басейнах Львова та оприлюднюють результати обстежень. Дослідження проводять за 11 показниками. Вимірюють водневий показник pH, залізо, азот амонійний та аміак, нітрати, нітрити, хлориди, загальну твердість, сухий залишок, залишковий (вільний) хлор, запах та температуру.